أبوعزة في تصريح إلى «بوابة الوسط»: نجهز لدورة ترقية حكام الملاكمة في بنغازي

منافسات الملاكمة الليبية. (صفحة الاتحاد الليبي للملاكمة عبر فيسبوك)

أكد الحكم والمحاضر في الملاكمة الليبية مفتاح أبوعزة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أنه جاري التجهيز لإقامة دورة ترقية حكام الملاكمة، للدرجتين الثانية والثالثة، والتي ستُقام بصالة المدينة الرياضية في بنغازي خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري.

وأضاف أبوعزة قائلًا «برنامج الدورة يتضمن محاضرات في القانون الدولي للعبة الملاكمة، وآخر تعديلاته، مع تطبيقات عملية على بطولة الملاكمة التي ستقام يومي 31، و30 ديسمبر الجاري، ومستهدف لها مواليد 2007 و2008 و2009».

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يشار إلى أن الدورة سيحاضر فيها المحاضران سالم الضبع ومفتاح أبوعزة، وإداري الدورة فرج العريض.