أبوعزة في تصريح إلى «بوابة الوسط»: نجهز لدورة ترقية حكام الملاكمة في بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 19 ديسمبر 2021, 02:02 مساء
منافسات الملاكمة الليبية. (صفحة الاتحاد الليبي للملاكمة عبر فيسبوك)

أكد الحكم والمحاضر في الملاكمة الليبية مفتاح أبوعزة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أنه جاري التجهيز لإقامة دورة ترقية حكام الملاكمة، للدرجتين الثانية والثالثة، والتي ستُقام بصالة المدينة الرياضية في بنغازي خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري.

وأضاف أبوعزة قائلًا «برنامج الدورة يتضمن محاضرات في القانون الدولي للعبة الملاكمة، وآخر تعديلاته، مع تطبيقات عملية على بطولة الملاكمة التي ستقام يومي 31، و30 ديسمبر الجاري، ومستهدف لها مواليد 2007 و2008 و2009».

- شاهد عبر قناة «Wtv».. أول نزال احترافي في أوروبا للفلاح الليبي أمام مورات التركي
- انطلاق دورة مدربي الملاكمة بطرابلس
- الملاكم الليبي الفلاح يلتقي التركي مورات في أول تجربة احترافية
- تواصل مهرجانات الملاكمة الليبية
- اتحاد الملاكمة يفتتح 10 مدارس للناشئين في جميع مناطق ليبيا

يشار إلى أن الدورة سيحاضر فيها المحاضران سالم الضبع ومفتاح أبوعزة، وإداري الدورة فرج العريض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأملات في بازار أول انتخاب رئيس لليبيا
وجهات نظر
نيويورك تايمز: آلاف المدنيين قتلوا في ضربات لطائرات مسيرة أميركية
دولى
البعد التربوي للدعابة
وجهات نظر
طرح تريلر فيلم «قمر 14» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)
ثقافة وفن
دراسة: ضغوط العمل تزيد من خطر الإصابة بأمراض قاتلة
طب وصحة
طاقم طائرة أميركية يطرد مسافرا استبدل السروال الداخلي بالكمامة
منوعات
«الصحة العالمية»: إصابات «أوميكرون» تتضاعف.. و89 دولة رصدت إصابات بالمتحور
عربى
الجزائر تحرز لقبها الأول في كأس العرب على حساب تونس
رياضة عالمية
كابوس 2020 يخيم على نيويورك مع انتشار «أوميكرون»
اقتصاد
95 هدفا وعلامة كاملة للأهلي بنغازي ورباعي في صدارة الهدافين ضمن حصاد الأسبوع ...
رياضة محلية
رئيس بلدية فرنسي يناشد ماكرون الالتفات لمصير عائلات سورية تخلى عنها رفعت الأسد
دولى
«العربية والتواصل الحضاري» في اليوم العالمي للغة الضاد
ثقافة وفن
خبيرة في «الأزمات الدولية» تحذر من مخاطر فوضى مؤسساتية في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوم العالمى للغة العربية .. 18 ديسمبر
كاريكاتير
المشري يتحدث عن طريقين لعلاج الانسداد السياسي ويؤكد تواصله مع عقيلة صالح
ليبيا
خطأ ساذج يوقع إيطاليًا ادعى العمى للحصول على مساعدات
منوعات
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (9 - 16 ديسمبر 2021)
ليبيا
«ذا ناشيونال»: مسؤول أميركي كبير يتوقع تأجيل انتخابات الرئاسة الليبية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مميزات جديدة تضاف لـ«سبورتاج كيا»