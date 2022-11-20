الصين تسجل 24435 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت الصين 24435 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، منها 2267 إصابة مصحوبة بأعراض و22168 بدون أعراض، وفق لجنة الصحة الوطنية.

وسجلت الصين 24473 إصابة جديدة في اليوم السابق، منها 2137 مصحوبة بأعراض و22336 بدون أعراض، بحسب وكالة «رويترز»، فيما لم ترصد الصين أي وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

69 إصابة في العاصمة بكين

وحتى يوم السبت، سجل بر الصين الرئيسي 286197 إصابة، ظهرت عليها أعراض بفيروس كورونا.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 69 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و552 حالة دون أعراض، وجرى تسجيل 79 إصابة مصحوبة بأعراض، و436 دون أعراض في اليوم السابق.

وسجلت مدينة قوانغتشو، التي تقع في جنوب الصين ويبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة تقريبًا، 200 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و8234 إصابة دون أعراض، وجرى تسجيل 269 إصابة مصحوبة بأعراض و8444 إصابة دون أعراض في اليوم السابق.

- أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في الصين

وقالت السلطات المحلية في مدينة تشينغتشو الصناعية الكبرى، إنها سجلت 189 حالة مصحوبة بأعراض و998 بلا أعراض، وفي اليوم السابق، جرى تسجيل 182 إصابة بأعراض و1385 إصابة دون أعراض.

وأعلنت سلطات الحكومة المحلية في تشونغتشينغ تسجيل 183 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و4527 بلا أعراض، مقابل 145 إصابة بأعراض و4599 بدون أعراض في اليوم السابق.