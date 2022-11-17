أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الخميس، مع انحسار المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية، بينما زاد ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الصين من مخاوف الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 دولار أو 1.1% إلى 91.82 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.17 دولار أو 1.4% إلى 84.42 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقالت المحللة في «سي إم سي ماركتس» تينا تينج، إن الانخفاض يأتي بعدما تأكد حلف «ناتو» من عدم إطلاق روسيا صواريخ على بولندا، في حين عادت المخاوف حول الطلب في ظل فرض الصين قيودًا حالية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة.

تراجع المخزونات الأميركية

في حين أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بنحو 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر، لتصبح 435.4 مليون برميل، وهو ما يزيد كثيرا عن توقع انخفاض قدره 440 ألف برميل في استطلاع أجرته «رويترز»، ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين والوقود المقطر بأكثر من التوقعات.

ومن المقرر أن يتدفق المزيد من النفط إلى الولايات المتحدة، حيث رفعت شركة «تي سي إينرجي» القوة القاهرة عن خط أنابيب «كيستون» الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 622 ألف برميل يوميًا والذي يمد الغرب الأوسط وساحل الخليج.

لكن المخاوف مستمرة في ظل ارتفاع حالات «كورونا» في الصين، وقرب موسم الإنفلونزا، وإمكانية حدوث المزيد من عمليات الإغلاق في المراكز المكتظة بالسكان، ما يضر الطلب على النفط بشكل كبير.