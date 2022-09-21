بايدن: بوتين «انتهك بوقاحة» ميثاق الأمم المتحدة بغزوه أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن انتقادات حادة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إن الرئيس الروسي «انتهك بوقاحة» ميثاق الأمم المتحدة عندما غزا أوكرانيا.

وقال بايدن «روسيا انتهكت بوقاحة المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة»، مضيفا أن القوات الروسية هاجمت المدارس والسكك الحديدية والمستشفيات الأوكرانية كجزء من هدفها «إلغاء حق أوكرانيا في الوجود كدولة».

بوتين يستدعي الاحتياط

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، من أن روسيا مستعدة لاستخدام «كل وسائلها» الدفاعية «لحماية نفسها». وقال في خطاب متلفز مسجل «سنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا». وحذر من أنها «ليست مجرد خدعة» بعد أن اتهم الغرب بأنه يريد «تدمير» روسيا.

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وأضاف بوتين «أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة»، وفق وكالة «فرانس برس».



روسيا تستدعي 300 ألف جندي احتياط

من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد.

وقال ردا على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية حول عدد الأشخاص الذين سيجري استدعاؤهم بعد إعلان فلاديمير بوتين تعبئة جزئية «سيجري استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط». وأكد الوزير أن لدى روسيا القدرة على استدعاء نحو 25 مليون شخص.

شجب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إنه مستعد لاستخدام «كل الوسائل» في ترسانته ضد الغرب.

وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «هذا خطاب نووي خطير ومتهور ... هذا ليس بالأمر الجديد، لقد فعل ذلك مرات عدة من قبل». وأضاف: «سنحافظ على هدوئنا وسنواصل دعم أوكرانيا».