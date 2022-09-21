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بعد قرار بوتين.. الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 01:36 مساء
بعد قرار بوتين.. الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار
الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانع وينبين. (أرشيفية)
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دعت الصين، الأربعاء، إلى «وقف لإطلاق النار عبر الحوار والتشاور»، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية لاحتياطي الجيش الروسي

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانع وينبين، في مؤتمره الصحفي الدوري «ندعو كل الأطراف المعنيين إلى وقف لإطلاق النار عبر الحوار والتشاور، وإيجاد حل يراعي المخاوف الأمنية المشروعة لكل الأطراف في أسرع وقت ممكن»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، قال بوتين في كلمة متلفزة مسجلة «أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة»، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد.

الاتحاد الأوروبي وبوتين
وقال ردا على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية حول عدد الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم بعد إعلان فلاديمير بوتين تعبئة جزئية «سيتم استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط». وأكد الوزير أن لدى روسيا القدرة على استدعاء نحو 25 مليون شخص.

بدوره، قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن التعبئة الجزئية لجنود احتياط روس تظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين ينوي مواصلة «التصعيد» في الحرب على أوكرانيا وتشكل «مؤشر يأس جديدا» لديه.

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