واشنطن تأخذ تهديد بوتين «على محمل الجد» وتعتبره «غير مسؤول»

القاهرة - بوابة الوسط

قال ناطق باسم البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة «تأخذ على محمل الجد» تهديد فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية في الحرب في أوكرانيا، معلنا أن عليه أن يتوقع «عواقب وخيمة» إذا لجأ إلى ذلك.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة (إي بي سي (هذا خطاب غير مسؤول من قوة نووية... نحن نراقب وضعهم الاستراتيجي بأفضل ما نستطيع حتى نتمكن من تغيير موقفنا إذا لزم الأمر. لا شيء يقول حاليًا أن هذا الأمر ضروري»، وفق «فرانس برس».

تحذير من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، من أن روسيا مستعدة لاستخدام «كل وسائلها» الدفاعية «لحماية نفسها».

وقال الرئيس الروسي في خطاب متلفز مسجل «سنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا». وحذر من أنها «ليست مجرد خدعة» بعد أن اتهم الغرب بأنه يريد «تدمير» روسيا.

- بعد قرار بوتين.. الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار

- أميركا تعلق على إعلان بوتين التعبئة الجزئية

وأضاف بوتين «أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة»، وفق وكالة «فرانس برس».

روسيا تستدعي 300 ألف جندي احتياط

من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد.

وقال ردا على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية حول عدد الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم بعد إعلان فلاديمير بوتين تعبئة جزئية «سيتم استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط». وأكد الوزير أن لدى روسيا القدرة على استدعاء نحو 25 مليون شخص.