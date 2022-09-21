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أميركا تعلق على إعلان بوتين التعبئة الجزئية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 09:59 صباحا
أميركا تعلق على إعلان بوتين التعبئة الجزئية
سفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا بريدجت برينك. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت سفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا، بريدجت برينك، الأربعاء، أن التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكل «مؤشر ضعف».

وكتبت السفيرة في تغريدة «الاستفتاءات الزائفة والتعبئة هي مؤشرات ضعف وفشل روسي»، مؤكدة أن بلادها ستستمر في «دعم أوكرانيا طالما اقتضت الضرورة». وأعلن بوتين اليوم الأربعاء «تعبئة جزئية» للروس في سن القتال، ما يمهّد لتصعيد كبير في النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة متلفزة مسجلة «أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة»، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد.

وقال ردا على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية حول عدد الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم بعد إعلان فلاديمير بوتين تعبئة جزئية «سيتم استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط». وأكد الوزير أن لدى روسيا القدرة على استدعاء نحو 25 مليون شخص.

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