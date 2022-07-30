زيلينسكي يدعو الى إخلاء منطقة دونيتسك التي تتعرض لقصف روسي

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء السبت، في رسالة مصورة السكان إلى إخلاء منطقة دونيتسك في شرق البلاد، التي تتعرض مدنها لقصف القوات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني: «اتخذ قرارًا حكوميًا بإخلاء إلزامي لمنطقة دونيتسك. أرجوكم، أخلوا» المنطقة، مضيفًا: «في هذه المرحلة من الحرب، الإرهاب هو سلاح روسيا الرئيسي»، وفق «فرانس برس».

مقتل وإصابة 193 أسيرا من أسرى الحرب الأوكرانيين

وفي سياق متصل حملت وزارة الدفاع الروسية، السبت، واشنطن وكييف مسؤولية مقتل وإصابة 193 أسيرًا من أسرى الحرب الأوكرانيين، في إشارة للضربة الصاروخية التي استهدفت مركز الاحتجاز في يلينوفكا.

وقالت الوزارة إن القصف الذي استهدف مركز الاحتجاز تم بواسطة صواريخ «هيمارس» الأميركية يوم الجمعة 29 يوليو، مشيرة، في إحصائية محدثة، إلى مقتل 50 أسير حرب أوكرانيًا، وإصابة 73 آخرين بجروح خطيرة، تم نقلهم إلى مراكز علاجية طبية، بحسب «سكاي نيوز».

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وقالت الوزارة، في بيان لها: «بعد قصف مركز الاحتجاز السابق تمت إزالة رفات 48 أسير حرب أوكرانيًا من تحت الأنقاض، وتوفي اثنان آخران أثناء نقلهما إلى مستوصف طبي، متأثريْن بجروح خطيرة». وتابع البيان: «تم تسليم 73 أسير حرب أوكرانيًا مصابين بجروح خطيرة إلى مرافق طبية، وتم تزويد الجميع بالمساعدة اللازمة» بحسب «سبوتنيك».

شظايا من ذخيرة «هيمارس»

وأضاف البيان أن «فولوديمير زيلينسكي ونظامه الإجرامي وواشنطن يتحملون المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية عن المذبحة ضد الأوكرانيين». وتم العثور على شظايا من ذخيرة «هيمارس»، أمس الجمعة، في موقع قصف مركز الاحتجاز السابق في يلينوفكا.

كما أكد إدوارد باسورين، نائب رئيس القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين أن كييف كانت تعلم أن هناك سجناء أوكرانيين في المركز في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

في المقابل، اتهم مسؤولون أوكرانيون روسيا بقصف مركز الاحتجاز، وقال زيلينسكي إنه من واجب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الرد بعد قصف مجمع سجون في مقاطعة دونيتسك أسفر عن مقتل أسرى حرب، بحسب «أسوشيتد برس».