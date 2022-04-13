غوتيريس: التوصل إلى وقف لإطلاق النار لأغراض إنسانية «لا يبدو ممكنا حاليا» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، أن التوصل إلى «وقف لإطلاق النار في أوكرانيا لا يبدو ممكنًا حاليًا»، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تنتظر ردًا روسيًا على مقترحات لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات.

وقال غوتيرس في مؤتمر صحفي «كانت هذه مناشدتنا لأغراض إنسانية لكن لا يبدو الأمر ممكنًا». وتواصل وكالات الإغاثة الإنسانية محاولاتها لإجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية مثل ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية منذ أسابيع، وفق «فرانس برس».

كييف لن تفتح أي ممر إنساني

من جانبها، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، أن كييف لن تفتح أي ممر إنساني، الأربعاء، متهمة الروس بـ«انتهاك قواعد القانون الدولي»، ما يجعل الوضع «خطيرًا». وقالت فيريشتشوك عبر «تلغرام»: «للأسف، لن نفتح ممرات إنسانية اليوم. في منطقة زابوريجيا (جنوب)، عرقل المحتلون الحافلات وفي منطقة لوغانسك (شرق) ينتهكون وقف إطلاق النار».

وتابعت: «المحتلون لا يتقيدون بأحكام القانون الدولي الإنساني، لا بل يتعذر عليهم أيضًا ضبط عناصرهم كما ينبغي على الأرض. ويؤدي كل ذلك إلى خطر كبير على الطرقات، ما يدفعنا إلى عدم فتح ممرات إنسانية اليوم».

وتتهم كييف بانتظام الروس بعدم احترام وقف إطلاق النار في الممرات الإنسانية، لكن من النادر أن تتخلى السلطات بالكامل عن قرار فتح ممرات إنسانية. وتعود آخر مرة علقت فيها عملية إجلاء إلى 28 مارس الماضي. ويدعو المسؤولون المحليون السكان إلى مغادرة المناطق الشرقية في ظل هجوم روسي وشيك عليها.

جثث أكثر من 1500 جندي روسي

وفي سياق متصل، أعلن مساعد رئيس بلدية دنيبرو، ميخائيل ليسينكو، الأربعاء، أن جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مشارح المدينة الصناعية الكبرى في شرق أوكرانيا. وقال ليسينكو لصحفيين: «هناك اليوم في مشارح دنيبرو أكثر من 1500 جندي روسي قتلوا لا أحد يريد استرجاعهم»، مبديًا أمله في أن «تتمكن أمهات روسيات من القدوم لتسلم أبنائهن».

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وأقر الجيش الروسي في مارس الماضي، بمقتل 1351 من جنوده منذ بداية عملياته في أوكرانيا في 24 فبراير، متهمًا الدول الغربية باقتراف «خطأ» عند تسليمها أسلحة لكييف. وقال نائب رئيس هيئة الأركان سيرغي رودسكوي، خلال مؤتمر صحفي: «خلال العملية العسكرية الخاصة، قُتل 1351 جنديًا وأصيب 3825 آخرون».

لكن أوكرانيا تقول إن العدد الحقيقي لقتلى الجيش الروسي يقارب 20 ألفًا، وسخر رئيسها فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، من تأكيد موسكو على أن الحرب ضد بلاده تمضي على ما يرام، متسائلًا كيف يمكن للرئيس فلاديمير بوتين أن يكون قد أقر خطة تنطوي على عدد كبير من الوفيات من الروس، وفقا لوكالة «رويترز».

زيلينسكي يسخر من بوتين

وقال بوتين، أمس الثلاثاء، إن روسيا ستحقق كل «أهدافها النبيلة» وستواصل «في تناغم وهدوء» ما تسميها عملية خاصة. وردًا على ذلك، قال زيلينسكي في كلمة مصورة: «قيل في روسيا مرة أخرى إن ما تسمى (عمليتهم الخاصة) يبدو أنها تسير وفقًا للخطة. لكن لأكون صريحًا لا أحد في العالم يستوعب كيف يمكن لمثل هذه الخطة أن توضع من الأساس».

وتابع: «كيف يمكن أن توضع خطة تنطوي على مقتل عشرات الآلاف من جنودهم فيما يزيد قليلا عن شهر من الحرب؟ من عساه أن يوافق على مثل هذه الخطة؟». وسأل زيلينسكي كم عدد القتلى من الجنود الروس سيكون مقبولًا لدى بوتين، وأعطى نطاقًا يتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف.

خسائر ضخمة لموسكو في 48 يوم

وقال الرئيس الأوكراني إن موسكو فقدت في 48 يومًا منذ بدء الحرب عددًا من الرجال يفوق ما فقدته على مدى عشر سنوات من الحرب في أفغانستان بين 1979 و1989، وأضاف إنه في الوقت الذي يسخر فيه البعض من الروس وإخفاقاتهم الميدانية وتقنيتهم المتواضعة، فإنهم ليسوا متعثرين على طول الخط.

وتابع: «يجب أن نفهم أنه ليست كل الدبابات الروسية عالقة في الساحات... وليس كل جنود العدو يفرون ببساطة من ساحة المعركة... وليسوا جميعهم من المجندين الذين لا يعرفون كيف يمسكون بالأسلحة بشكل صحيح»، وأوضح «هذا لا يعني أن علينا الخوف منهم. إنه يعني أنه يجب ألا نقلل من شأن إنجازات مقاتلينا وجيشنا».