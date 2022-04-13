بعد اتهام بايدن لـ«بوتين» بارتكاب «إبادة جماعية».. الكرملين يرد

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الكرملين، الأربعاء، أن اتهامات الرئيس الأميركي، جو بايدن، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بارتكاب «إبادة جماعية» في أوكرانيا «غير مقبولة».

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: «خلافنا قاطع ونعتبر هذه المحاولات الرامية إلى تشويه الواقع غير مقبولة، خصوصا أنها تأتي من رئيس الولايات المتحدة، وهي دولة تصرفاتها في التاريخ الحديث معروفة جيدا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأمس الثلاثاء، استخدم بايدن للمرة الأولى مصطلح «الإبادة الجماعية» لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا في ما يبدو اتهاما للجيش الروسي الذي يواصل هجومه على البلاد، وفق الوكالة الفرنسية.

وفي كلمة خصصها لجهود التصدي للتضخم ألقاها في آيوا قال الرئيس الأميركي: «ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود، لا يجب أن يرتبط شيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية في الطرف الآخر من العالم».