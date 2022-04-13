خلال زيارته مدينة بوتشا.. كريم خان: أوكرانيا مسرح جريمة

القاهرة - بوابة الوسط

زار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، مدينة بوتشا الأوكرانية حيث عثر بعد انسحاب القوات الروسية على جثث مئات المدنيين.

وقال خان للصحفيين: «أوكرانيا مسرح جريمة. إننا هنا لوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن جرائم تدخل ضمن صلاحيات المحكمة ارتكبت. علينا أن نبدد غبار الحرب لنصل إلى الحقيقة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتتهم كييف موسكو بارتكاب «إبادة جماعية» و«جرائم حرب» في مدينة بوتشا، وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارة إلى المدينة «إنها جرائم حرب، وسيصنفها العالم إبادة جماعية».

لكن موسكو تنفي حصول أي انتهاكات في أوكرانيا، وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، إن المجزرة المفترضة بحق مدنيين في بلدة بوتشا قرب كييف «أخبار مضللة». وبعدما شبه هذه الاتهامات بتلك المتعلقة باستخدام نظام بشار الأسد أسلحة كيميائية في سورية ضد مدنيين، قال بوتين: «لدينا الأخبار المضللة نفسها في بوتشا».