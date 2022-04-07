رئيس وزراء لبنان يوضح أهمية الحصول على مساعدة الـ3 مليارات دولار من صندوق النقد

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تُعد بمثابة تأشيرة للدول المانحة لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.

وقال ميقاتي للصحفيين، إثر إعلان صندوق النقد الدولي اتفاقًا مبدئيًا مع لبنان، إن الإصلاحات هي لمصلحة لبنان ولذلك سنلتزم بها، مضيفًا «اليوم مفاوضاتنا (...) ليست فقط في ما يتعلق بالمواضيع المالية، بالمواضيع الإصلاحية اللازمة لأنها هي في الواقع تأشيرة للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادة بلدنا إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية».

وأعلن صندوق النقد، اليوم، توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.

وأوضح رئيس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان راميريز ريغو، في بيان، إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار «دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي».