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كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة مهمة على قمر استطلاع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 09:40 صباحا
كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة مهمة على قمر استطلاع
إطلاق صاروخ أسرع من الصوت في كوريا الشمالية، 6 يناير 2022. (أ ف ب)
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أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة «بالغة الأهمية» لتطوير قمر صناعي لأغراض الاستطلاع على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، الإثنين، غداة إطلاق صاروخ بالستي رصدته سيول.

ورغم العقوبات الدولية الصارمة جدا، أجرت بيونغ يانغ عددا قياسيا من تجارب الأسلحة في يناير قبل أن تعلق تجاربها خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وفق وكالة «فرانس برس».

والأحد قال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد إطلاق صاروخ بالستي. وذكرت وكالة يوناب الكورية الجنوبية لاحقا أن الصاروخ قد يكون أطلق من قاذفة نقالة بزاوية منحنية ما قد يؤشر إلى أنه صاروخ بالستي متوسط المدى.

شبه الجزيرة الكورية من الفضاء
إلا أن وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية قالت إن الوكالات الحكومية أجرت الأحد تجربة «بالغة الأهمية لتطوير قمر صناعي للاستطلاع». وأوضحت وكالة «كاي سي إن إيه» أن الاختبار سمح «بتأكيد خصائص ودقة عمل نظام التصوير العالي الدقة ونظام نقل البيانات وآليات التحكم».

ونشرت جريدة «رودونغ سينمون» الرسمية الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، صورتين تظهران على ما يبدو شبه الجزيرة الكورية من الفضاء.

ويشكل تطوير قمر صناعي للاستطلاع العسكري مع أسلحة فرط صوتية اختبرت قبل فترة قصيرة، أحد الأهداف الرئيسية التي أعلنها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون العام الماضي في مجال الدفاع.

غطاء صواريخ باليستية
ويفيد محللون بأن تطوير قمر صناعي للاستطلاع يوفر لكوريا الشمالية غطاء لاختبار صواريخ بالستية عابرة للقارات محظورة لأن الصواريخ الطويلة المدى تستخدم التكنولوجيا نفسها.

وكتب المحلل جوشوا بولاك في تغريدة «يشتبه منذ فترة طويلة بأن كوريا الشمالية تستخدم عمليات إطلاق فضائية كغطاء لاختبار صواريخ تستخدم لاحقا كصواريخ بالستية».وقال بولاك، الباحث الشريك الرئيسي في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، إن «عمليات الإطلاق الفضائية قد توفر لكيم جونغ أون وسيلة قانونية للالتفاف على وعد قطعه في أبريل 2018 بـ(تعليق) تجارب الصواريخ البالستية العابرة للقارات».

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