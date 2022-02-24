لوكاشنكو: جيش بيلاروسيا لن يشارك في غزو أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، الخميس، إن جيشه لن يشارك في الغزو الروسي لأوكرانيا، على ما أفادت وكالة «بلتا» الحكومية.

وأوضح لوكاشنكو حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «قواتنا المسلحة لا تشارك في هذه العملية». وكانت موسكو نشرت عشرات الآلاف من القوات في بيلاروسيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، استدعى الرئيس البيلاروسي قادة جيشه على خلفية العملية العسكرية التي شنتها موسكو ضد أوكرانيا، كما أعلنت قناة «تلغرام» المرتبطة برئاسة الجمهورية. وأفادت قناة «بول بيرفوغو» على «تلغرام» أن «لوكاشنكو يدعو بسرعة إلى اجتماع مع العسكريين. يبدأ الاجتماع في قصر الاستقلال في غضون ساعة» قرابة الساعة 08.00 بتوقيت غرينتش.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذار في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني، حسب بيان نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري الروسي.