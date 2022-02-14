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مجموعة السبع تعلن استعدادها لفرض عقوبات ذات «عواقب هائلة» على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 12:36 مساء
مجموعة السبع تعلن استعدادها لفرض عقوبات ذات «عواقب هائلة» على روسيا
أعلام دول مجموعة السبع. (الإنترنت)
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أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع، الإثنين، استعداد بلدانهم لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ذات «عواقب هائلة وفورية على الاقتصاد الروسي» خلال «مهلة قصيرة جدا» في حال شن هجوم عسكري على أوكرانيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعلن وزراء مالية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان أن «أولويتنا الآنية هي دعم الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة»، لكن مجموعة الدول الكبرى السبع التي تترأسها ألمانيا هذه السنة توعدت بأن «أي عدوان عسكري روسي جديد ضد أوكرانيا سيقابَل برد سريع وفعال».

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