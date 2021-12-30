«أوميكرون» يثير الذعر في العالم: تسجيل أعلى حصيلة أسبوعية للإصابات.. وعودة للقيود بعد تحذير من «تسونامي»

طوابير انتظار للخضوع لفحص «كوفيد-19» في نيويورك.17 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

شبَّهت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، سيل الإصابات بالمتحورين «أوميكرون» و«دلتا» من فيروس كورونا بـ«التسونامي»، وحذرت من أنه قد ينهك أنظمة الصحة الوطنية، في وقت تُسجِّل عديد دول العالم أعدادًا قياسية للإصابات بـ«كوفيد» وتشدد القيود.

وبلغت الإصابات بالمتحور «أوميكرون» شديدة العدوى مستويات قياسية في بلدان كثيرة وارتفعت الحالات المسجّلة على الصعيد العالمي بنسبة 37% بين 22 و28 ديسمبر مقارنة بالأيام السبعة التي سبقتها، وفق حصيلة لوكالة «فرانس برس» استنادًا إلى بيانات وطنية. وسُجّل ما مجموعه 6.55 مليون حالة بين 22 و28 ديسمبر، في أعلى حصيلة منذ إعلان منظمة الصحة العالمية «كوفيد-19» وباء عالميًا في مارس 2020.

وقال أمين عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي: «أشعر بقلق بالغ من أن يؤدي انتشار أوميكرون، كونه أشد عدوى، في الوقت نفسه مع دلتا، إلى تسونامي من الإصابات. ذلك يمثل عبئًا هائلًا على العاملين الصحيين المنهكين وعلى منظومات صحية تقف على شفير الانهيار».

حصائل يومية قياسية لإصابات «كورونا»

ويُرصد القسم الأكبر من الإصابات الجديدة التي ترتفع في العالم منذ منتصف أكتوبر، في أوروبا حيث سجّلت دول عدة أعدادًا قياسية من الإصابات اليومية.

فقد سجلت فرنسا 208 آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وأحصت الولايات المتحدة التي تواجه موجة وبائية خامسة مقلقة تؤججها المتحوّر «أوميكرون»، الثلاثاء أعلى معدّل إصابات يومية بـ«كوفيد» منذ بدء تفشي الوباء بلغ 265.427 إصابة جديدة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

في إنجلترا، دخل أكثر من عشرة آلاف مصاب بـ«كوفيد-19» المستشفى، الأربعاء، وهو رقم قياسي لم يُسجّل منذ مطلع مارس، فيما سجّلت المملكة المتحدة أكثر من 183 ألف إصابة جديدة بـ«كوفيد-19». كما أحصت الدنمارك، الدولة التي تسجّل حاليًا أعلى حصيلة إصابات في العالم نسبة لعدد سكانها، الأربعاء، أعلى عدد إصابات بلغ 23228 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

نفس الشيء في إسبانيا التي سجلت 100.760 إصابة جديدة في غضون أربع وعشرين ساعة. تعود موجة الإصابات اليومية القياسية السابقة إلى منتصف يناير مع تسجيل 40 ألف إصابة. وخفضت مدريد عدد الجمهور الذي يسمح بدخوله للملاعب الرياضية في أنحاء البلاد. كما تشهد البرتغال واليونان ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات.

وشهدت الأرجنتين أيضًا تفشيًا واسعًا للفيروس مع تسجل قرابة 34 ألف إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، أي أكثر بـ10 آلاف إصابة من اليوم السابق وأكثر بستّ مرات من الأسبوع الماضي، إلا أن الحكومة استبعدت في الوقت الحالي فرض تدابير مقيّدة جديدة.

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فرض قيود احترازية جديدة عالميا

اتخذت دول عدة تدابير صارمة وعززت القيود. فقد فرضت الصين التي تسجّل ارتفاعًا في عدد الإصابات قبل أقلّ من أربعين يومًا من الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، حجرًا صحيًا، الثلاثاء، على عشرات آلاف السكان الإضافيين.

وبعد سكان مدينة شيآن (شمال) الذين يخضعون لحجر صارم ويعانون حاليًا من صعوبات في التزود بالمؤن، تلقى عشرات آلاف السكان في قسم من مدينة يانان الواقعة على بعد 300 كلم من شيآن، الثلاثاء، الأمر بالبقاء في منازلهم والشركات بالإغلاق. وأعلنت الصين، الثلاثاء، تسجيل 209 إصابات جديدة في 24 ساعة، في أعلى حصيلة منذ 21 شهرًا.

ومددت فرنسا، الأربعاء، فترة إغلاق الملاهي الليلية ثلاثة أسابيع، مع تقديم مساعدات مالية تعويضًا عن خسائر موسم عيد الميلاد ورأس السنة. وفرضت قيادة شرطة باريس إلزامية وضع الكمامة في شوارع العاصمة اعتبارا من الجمعة.

في اليونان، أعلنت الحكومة، الأربعاء، سلسلة تدابير جديدة بينها منع الموسيقى في الحانات والمطاعم في مسعى للحدّ من إقامة الحفلات قبيل عيد رأس السنة. وشددت قبرص شروط الدخول إلى أراضيها، وسيصر على الراغبين في زيارة الجزيرة المتوسطية بين 4 و15 يناير حمل نتيجة سلبية لفحص «كوفيد» أجري قبل أقل من 48 ساعة.

في المقابل، قررت الحكومة الإسبانية، الأربعاء، تخفيض مدّة الحجر الصحي للمصابين بـ«كوفيد» إلى سبعة أيام مقابل عشرة في السابق في وقت يثير العدد القياسي من الإصابات المخاوف. كما خفّضت الأرجنتين فترة الحجر للأشخاص الذين تثبت إصابتهم من عشرة إلى سبعة أيام في محاولة لتخفيف تداعيات الوباء الاقتصادية. أما بلجيكا، فقد تراجعت الأربعاء عن غلق المسارح ودور السينما بعد صدور حكم قضائي نقض القرار الذي أثار غضبًا في الأوساط الفنية.