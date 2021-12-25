«أوميكرون» يحرم الملايين من أسرهم في عيد الميلاد

امرأة تجمع تبرعات أمام أحد متاجر برلين، 23 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

أُلغيت أكثر من 5700 رحلة جوية حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع، وتأجلّت آلاف الرحلات الأخرى، حسب موقع «فلايت أوير» المتخصص، في وقت يُحدث تفشي المتحور «أوميكرون» شديد العدوى اضطرابات في السفر تؤثر على الملايين.

وأفاد الموقع بأن 2500 رحلة جوية على الأقل ألغيت حول العالم يوم عيد الميلاد، بما في ذلك أكثر من 870 رحلة قادمة من أو متّجهة إلى مطارات في الولايات المتحدة، فيما أُجلت حوالى 4200 رحلة حتى الساعة 14.30 ت غ، وفق وكالة «فرانس برس».

وأُلغيت، الجمعة، حوالى 2400 رحلة، فيما أُعلن تأجيل نحو 11 ألف رحلة. كما سجّل الموقع أكثر من 800 إلغاء لرحلات مقررة، الأحد. وطلب طيارون ومضيفون وغيرهم من الموظفين إجازات مرضية أو اضطروا للخضوع إلى حجر صحي بعدما خالطوا مصابين بـ«كوفيد» أو أصيبوا هم بالوباء، ما أجبر شركات «لوفتهانزا» و«دلتا» و«يونايتد إيرلاينز» و«جيت بلو» وعددًا كبيرًا آخر من شركات الطيران التي تعاني نقص في العمالة على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ السفر ذروته فيها.

مسافرون يستغيثون بعد ألغاء أو تأجيل رحلاتهم

وكتب مسافر من ولاية فيرمونت الأميركية في تغريدة وجّهها إلى شركة الطيران السبت «أرجو المساعدة. ألغيت رحلة يونايتد مجددًا. أريد العودة للاحتفال بعيد الميلاد».

وهرع الموظفون لإعادة توجيه الطيارين والطائرات وتغيير مهام الموظفين، إلا أن تفشي «أوميكرون» أحدث اضطرابات واسعة.

وقالت «يونايتد» في بيان، الجمعة: «يؤثر ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون على مستوى البلاد بشكل مباشر على طواقمنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا»، وأضافت: «نتيجة ذلك، اضطررنا للأسف إلى إلغاء بعض الرحلات وإبلاغ الزبائن المتأثرين بالأمر قبل قدومهم إلى المطار»، مشيرة إلى أنها تعمل على إيجاد حجوزات جديدة للركاب.

«دلتا» تلغي 280 رحلة اليوم

كما ألغت «دلتا» 280 رحلة على الأقل، السبت، و64، الأحد، قائلة إنها «استنفدت الخيارات والموارد كافة بما في ذلك تغيير مسار الرحلات واستبدال الطائرات والطواقم لتغطية الرحلات المقررة».

وقالت الشركة: «نعتذر لزبائننا على اضطرارهم لتأجيل خططهم للسفر خلال العطلة».

وفاقمت قرارات الإلغاء الإحباط المرتبط بالوباء بالنسبة لعديد الأميركيين الذين كانوا يأملون لقاء أفراد عائلاتهم بعد تقليص السفر واحتفالات عيد الميلاد إلى حد كبير العام الماضي.

- «أوميكرون» يلغي 4500 رحلة جوية حول العالم بحلول عيد الميلاد

وأُعلن العدد الأكبر من قرارات إلغاء الرحلات في أوساط شركات الطيران الصينية إذ أعلنت «تشاينا إيسترن» إلغاء حوالى ألف رحلة (أي أكثر من 20% من رحلاتها المقررة) فيما أوقفت «أير تشاينا» 20% تقريبا من رحلاتها المقررة خلال هذه الفترة.

أوميكرون يثير «الانقسام» داخل أميركا

وبناء على تقديرات «رابطة السيارات الأميركية»، كان من المقرر أن يسافر أكثر من 109 ملايين أميركي جوًا أو بالقطارات أو السيارات بين 23 ديسمبر و2 يناير، وهي زيادة بنسبة 34% عن العام الماضي.

لكن كان الجزء الأكبر من هذه الخطط قبل تفشي المتحور «أوميكرون»، الذي بات المهيمنة في الولايات المتحدة، حيث تضغط حاليًا على بعض المستشفيات وموظفي الرعاية الصحية.

وأعلنت ولاية نيويورك، الجمعة، تسجيل 44431 إصابة جديدة بالوباء، وهو عدد قياسي جديد. لكن «أوميكرون» لم يؤثر على رحلة بابا نويل، حسب ما ذكرت «قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية» (نوراد) التي تتعقّب رحلة القديس نيكولا خلال عيد الميلاد منذ أكثر من 60 عامًا.

وتحدّث الرئيس الأميركي، جو بايدن، والسيدة الأولى جيل، إلى مسؤولي «نوراد» عبر الفيديو، الجمعة، للتأكد من أن رحلة بابا نويل تمضي بشكل جيد. ومن ثم، تحدّث بايدن عبر الفيديو مع عدد من العائلات الأميركية وسأل الأطفال عن الهدايا التي يرغبون بها مؤكدًا لهم إن عليهم النوم قبل منتصف الليل ليزورهم بابا نويل.

لكن في مؤشر على حدة الانقسامات السياسية التي تعصف بالمجتمع الأميركي، وجّه أحد الآباء، الذي تحدّث إليه بايدن لمعايدته، إهانات للرئيس.

وأفاد أحد الصحافيين الذين حضروا الفعالية أن الوالد قال: «ميلاد مجيد لبايدن»، ومن ثم استخدم عبارة يرددها أنصار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، للتقليل من شأن الرئيس الحالي.