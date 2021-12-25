«أوميكرون» يلغي 4500 رحلة جوية حول العالم بحلول عيد الميلاد

مسافرون في مطار لوس أنجليس. (أ ف ب)

أُلغيت أكثر من 4500 رحلة جوية حول العالم بحلول يوم السبت وتأجلت آلاف الرحلات الأخرى في وقت يُحدث تفشي المتحورة «أوميكرون» شديدة العدوى اضطرابات في السفر خلال موسم العطلات، بحسب موقع «فلايت أوير» المتخصص.

وأفاد الموقع «Flightaware.com» بأن نحو ألفي رحلة ألغيت حول العالم يوم عيد الميلاد، بما في ذلك نحو 700 رحلة قادمة من أو متجهة إلى مطارات في الولايات المتحدة، فيما تم تأجيل أكثر من 1500 رحلة حتى الساعة 07.20 ت غ. وألغيت الجمعة نحو 2400 رحلة فيما أُعلن تأجيل نحو 11 ألف رحلة. كما سجل الموقع أكثر من 600 إلغاء لرحلات مقررة الأحد، وفق «فرانس برس».

إلغاء رحلات في فترة يبلغ السفر ذروته

وطلب طيارون ومضيفون وغيرهم من الموظفين إجازات مرضية أو اضطروا للخضوع إلى حجر صحي بعدما خالطوا مصابين بـ«كوفيد» أو أُصيبوا هم بالوباء، ما أجبر شركات «لوفتهانزا» و«دلتا» و«يونايتد إيرلاينز» وعددًا كبيرًا آخر من شركات الطيران على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ السفر ذروته فيها.

وأظهرت بيانات «فلايت أوير» أن «يونايتد» ألغت نحو 200 رحلة، الجمعة والسبت، أي ما يعادل 10 في المئة من الرحلات المقررة. وقالت «يونايتد» في بيان الجمعة «يؤثر ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون على مستوى البلاد بشكل مباشر على طواقمنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا».

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وأضافت الشركة: «نتيجة ذلك، اضطررنا للأسف إلى إلغاء بعض الرحلات وإبلاغ الزبائن المتأثرين بالأمر قبل قدومهم إلى المطار»، مشيرة إلى أنها تعمل على إيجاد حجوزات جديدة للركاب.

«دلتا» ترجئ 260 رحلة

كما ألغت «دلتا» 260 رحلة على الأقل، السبت، ونحو 170 الجمعة، قائلة إنها «استنفدت كافة الخيارات والموارد، بما في ذلك تغيير مسار الرحلات واستبدال الطائرات والطواقم لتغطية الرحلات المقررة». وقالت الشركة: «نعتذر لزبائننا على اضطرارهم لتأجيل خططهم للسفر خلال العطلة».

وأُلغيت 11 رحلة لشركة «ألاسكا ايرلاينز» بعدما قال موظفون إنهم تعرضوا على الأرجح لـ«كوفيد» واضطروا لعزل أنفسهم. وفاقمت قرارات الإلغاء الإحباط المرتبط بالوباء بالنسبة للعديد من الأميركيين الذين كانوا يأملون لقاء أفراد عائلاتهم بعدما تم تقليص السفر واحتفالات عيد الميلاد إلى حد كبير العام الماضي.

وأُعلن العدد الأكبر من قرارات إلغاء الرحلات في أوساط شركات الطيران الصينية إذ أعلنت «تشاينا إيسترن» إلغاء نحو 480 رحلة (أي أكثر من 20% من رحلاتها المقررة) فيما أوقفت «اير تشاينا» 15% من رحلاتها المقررة نحو الساعة 07,20 ت غ السبت.

بابا نويل (سانتا كلوز) يوزع ملياري هدية

وبناء على تقديرات «رابطة السيارات الأميركية»، كان من المقرر أن يسافر أكثر من 109 ملايين أميركي جوًّا أو بالقطارات أو السيارات بين 23 ديسمبر و2 يناير، وهي زيادة بنسبة 34% عن العام الماضي.

لكن كان الجزء الأكبر من هذه الخطط قبل تفشي المتحورة أوميكرون، التي باتت المهيمنة في الولايات المتحدة، حيث تضغط حاليًا على بعض المستشفيات وموظفي الرعاية الصحية.

لكن أوميكرون لم تؤثر على رحلة بابا نويل، بحسب ما ذكرت «قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية» (نوراد) التي تتعقب رحلة القديس نيكولا خلال عيد الميلاد منذ أكثر من 60 عاما.

وقال الميجور جنرال إريك كيني، قائد المنطقة التابعة لنوراد في كندا، إن بابا نويل (سانتا كلوز) وزع أكثر من ملياري هدية وكان يحلق فوق باكستان نحو الساعة 18,00 ت غ. وأفاد كيني «أمور سانتا تسير على ما يرام حتى الآن. إنه يواصل رحلته التي ستستمر خلال المساء أيضا».

الانقسامات السياسية تعصف بالمجتمع الأميركي

كما تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن والسيدة لأولى جيل إلى مسؤولي نوراد عبر الفيديو الجمعة للتأكد من أن رحلة بابا نويل تمضي بشكل جيد.

ومن ثم، تحدث بايدن عبر الفيديو مع عدد من العائلات الأميركية وسأل الأطفال عن الهدايا التي يرغبون بها، مؤكدًا لهم إن عليهم النوم قبل منتصف الليل ليزورهم بابا نويل. لكن في مؤشر على حدة الانقسامات السياسية التي تعصف بالمجتمع الأميركي، وجه أحد الآباء، الذي تحدث إليه بايدن لمعايدته، إهانات للرئيس.

وأفاد أحد الصحفيين الذين حضروا الفعالية أن الوالد قال «ميلاد مجيد» لبايدن ومن ثم استخدم عبارة يرددها أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للتقليل من شأن الرئيس الحالي.