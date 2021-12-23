90 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا في فرنسا

أشخاص يرتدون كمامات أمام برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس بعد بدء تخفيف الحجر الصحي، 16 مايو/أيار 2020. (رويترز)

أعلنت فرنسا، الخميس، تسجيل 90 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق ما ذكرت قناة «فرانس 24».

وبذلك تكون فرنسا قد سجلت أعلى مستوى إصابات يومية على الإطلاق، متخطيًا رقمًا سجلته في نوفمبر 2020 عند 87 ألف حالة.

وأمس الأربعاء، أعلنت باريس تسجيل 84 ألف إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة السابقة. كما توقع وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، الأربعاء، الوصول إلى أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بنهاية ديسمبر الجاري.

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وحذر الوزير من أن استمرار تفشي متحور «أوميكرون» من فيروس كورونا في بلاده، سيؤدي إلى زيادة حادة في مؤشر الإصابات بالعدوى.

ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون الفرنسيين إلى «اعتناء ببعضهم ببعض» خصوصًا عبر الخضوع لفحوص «كوفيد-19» قبل الاجتماع مع أحبائهم خلال احتفالات نهاية العام.