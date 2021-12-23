دراستان بريطانيتان: نسبة الاستشفاء بسبب «أوميكرون» أقل من «دلتا»

مرضى «كوفيد» في طائرة «إيرباص» تابعة للجيش الألماني ينقلون إلى مستشفيات أخرى في ألمانيا، 1 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

أظهرت دراستان أجريتا في بريطانيا ونُشرتا، الأربعاء، أن الاستشفاء بسبب الإصابة بالمتحور «أوميكرون» أقل احتمالًا مقارنة بنظيره «دلتا»، ما يؤكد اتجاه سجل أولًا في جنوب أفريقيا.



ورحب الخبراء بهاتين الدراستين الأوليتين - وضعت الأولى في إسكتلندا والثانية في إنجلترا - لكنهم التزموا الحذر، مشيرين إلى أن معدل انتقال الفيروس المرتفع قد يؤدي إلى مزيد الأعراض الشديدة، وفق وكالة «فرانس برس».



وقال المؤلف المشارك في الدراسة الإسكتلندية، جيم مكمينامين، للصحفيين في اتصال هاتفي «إنه نبأ جيد مع وجود فروق دقيقة»، موضحًا أنه يتحدث عن «فروق دقيقة لأن هذه الملاحظات مبكرة ولأنها مهمة من الناحية الإحصائية وتظهر انخفاضًا في احتمال دخول المستشفى».



وتناولت الدراسة الإسكتلندية الإصابات المسجلة في نوفمبر وديسمبر، وصنفتها في مجموعتين: «دلتا» من جهة، و«أوميكرون» من جهة أخرى. وسجلت الدراسة «انخفاض الاستشفاء جراء أوميكرون بنسبة الثلثين مقارنة بدلتا». كما أثبتت أن الجرعة المعززة توفر حماية إضافية كبيرة ضد العدوى المصحوبة بأعراض. ولم تشمل هذه الدراسة المقتضبة أي شخص في المستشفى وتحت سن الستين، لكن معديها قالوا إنهم توصلوا إلى هذه النتيجة باستخدام وسائل إحصائية.



تحذير جديد من خطر انتشار «أوميكرون»

لاحظت الدراسة الثانية التي جرت في إنجلترا، انخفاضًا بالاستشفاء من «أوميكرون» بنسبة 20-25% مقارنةً بـ«دلتا»، وانخفاضًا بنسبة 40-45% بالاستشفاء لليلة واحدة أو أكثر. ولم تشمل الدراسة الإسكتلندية سوى هذه الحالات.

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ونبهت المشاركة في إعداد الدراسة الإنجليزية، أزرا غاني، من «إمبريال كوليدج» لندن، قائلة إن «محدودية الاستشفاء بسبب المتحور أوميكرون مطمئنة، لكن خطر الإصابة ما زال مرتفعًا جدًا»، وأضافت: «مع الجرعة المعززة، تستمر اللقاحات في توفير حماية أفضل ضد الاصابة والاستشفاء».

لم يتم تقييم أي من الدراستين من قبل معاهد أخرى بعد، لكنهما تقدمان أدلة إضافية حول «أوميكرون».

ولم يتضح ما إذا كان الانخفاض في معدل الإصابات المصحوبة بأعراض شديدة التي لوحظت مع «أوميكرون» يعود إلى خصائص المتحور أو أنها تبدو أقل حدة؛ لأنها تصيب مجموعات أكثر مناعة نظرًا لتلقيهم اللقاح أو تعافوا من المرض.

وحذرت أستاذة الطب الصيدلاني في «كينغز كوليدج» في لندن، بيني وارد، غير المشاركة في الدراسة «لا تقلل هذه الأخبار من واقع الانتشار الهائل لهذا المتحور بين السكان، ولا من حقيقة أن نسبة قليلة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية في المستشفى قد تتحول إلى أعداد كبيرة جدًا إذا استمر معدل التفشي بين المجتمعات في الارتفاع».