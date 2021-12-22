تطورات «أوميكرون»: انطلاق حملة تلقيح الأطفال في فرنسا.. و13 مليون صيني يدخلون الحجر الصحي

تلقيح الأطفال في دول أوروبا. (الإنترنت)

باشرت فرنسا، الأربعاء، حملة التلقيح ضد «كوفيد-19» للأطفال بين سن الخامسة والحادية عشرة بعد إجراء مماثل في دول أوروبية أخرى في حين فرضت الصين الحجر على سكان مدينة شيآن البالغ عددهم 13 مليونًا بسبب بؤرة إصابات.

وقال وزير الصحة الفرنسية، أوليفيه فيران، «باشرنا رسميًا تلقيح الأطفال» من هذه الفئة العمرية موضحا من جهة أخرى أن الجرعة المعززة لن تشمل اليافعين «في الوقت الراهن». وفي اليوم نفسه أعلنت فنلندا أن حملة التلقيح للفئة 5-12 عاما ستبدأ بعد عيد الميلاد، وفق «فرانس برس».

توسيع نطاق التلقيح ضد فيروس كورونا ليشمل الأطفال

وسبق لدول أوروبية عدة أخرى من بينها بلجيكا والدنمارك والنمسا واليونان وقبرص وإسبانيا والبرتغال أن وسعت نطاق التلقيح ضد فيروس كورونا ليشمل الأطفال.

في فرنسا أيضا حثت وزيرة العمل الفرنسية، إليزابيث بورن، الشركات إلى تعزيز العمل من المنزل في مواجهة «كوفيد-19»، داعية إياها من الآن للاستعداد لتوسيع إطاره بعد عطلة نهاية السنة، ليكون 3 إلى 4 أيام في الأسبوع.

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وينتشر المتحور «أوميكرون» بشكل سريع جدا في فرنسا قبل أيام من عيد الميلاد. وبات هذا المتحور شديد العدوى يشكل حوالي 20% من الإصابات بـ«كوفيد-19» مقابل 10% خلال نهاية الأسبوع الماضي بحسب ما أعلنت الحكومة مساء الثلاثاء.

وتوقع وزير الصحة الفرنسي، الأربعاء، أن يتجاوز عدد الإصابات اليومية في فرنسا بنهاية الشهر الجاري 100 ألف حالة. وتبلغ الإصابات مستوى قياسيا جديدا في فرنسا مع 545 حالة أسبوعيا لكل مئة ألف نسمة مع ضعف هذا العدد في باريس.

عدد إصابات غير مسبوق بـالمتحور

وينتشر المتحور الجديد بشكل سريع في كل أرجاء القارة الأوروبية. وقال مدير منطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، إن «أوميكرون» في طور أن يصبح أو أنه أصبح مهيمنًا في دول عدة من بينها الدنمارك والبرتغال والمملكة المتحدة حيث تتضاعف الأرقام كل يوم ونصف اليوم إلى ثلاثة أيام ما يؤدي إلى عدد إصابات غير مسبوق».

سجلت إسبانيا الثلاثاء عدد إصابات محلية قياسيا مع 49823 حالة جديدة في غضون 24 ساعة نصفها عائد إلى «أوميكرون» بحسب ما أوضحت وزارة الصحة. وكان العدد القياسي السابق حوالي 40 ألفا في 24 ساعة في يناير.

وخفضت الحكومة البريطانية، الأربعاء، من عشرة إلى ستة أيام مدة الحجر في إنجلترا للأشخاص الملقحين الذين أصيبوا بالفيروس في خضم فورة إصابات بـ«أوميكرون» قبل يومين من عيد الميلاد، على أن يحصلوا على نتيجة سلبية في اختبار الكشف عن الفيروس.

وقالت الحكومة إن هذا الإجراء سيسمح لعدد أكبر من الأشخاص بتمضية عيد الميلاد مع العائلة من دون احتمال نقل عدوى الفيروس. ويشكل المتحور «أوميكرون» 73% من الإصابات في الولايات المتحدة بيد أن الرئيس جو بايدن قال، الثلاثاء، إن بلاده «جاهزة» للمواجهة مجددا التأكيد أن «لا داعي لهلع».

لكن الرئيس الأميركي حذر أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح كاملا، مشيرا إلى أن «ثمة أسبابا وجيهة ليشعروا بالقلق» وأن من «واجبهم الوطني» الحصول على اللقاح.

فرض حجر على مدينة في الصين

في الصين فرضت السلطات الأربعاء إجراءات الحجر على مدينة شيآن في شمال البلاد والتي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، قبل أكثر من شهر من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن على سكان مدينة شيآن «البقاء في منازلهم ما لم يكن هناك سبب مقنع» لمغادرتها، موضحة أنه يُسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج للتسوق «كل يومين».

وللحد من انتشار الفيروس فُرض على سكان المدينة اعتبارا من صباح الأربعاء، الحصول على تصريح لركوب القطار ومغادرة المدينة، حسبما ذكر التلفزيون الحكومي قبل إعلان الإغلاق. وتشتهر شيآن بتماثيل الطين التي تمثل جنودًا دفنوا مع الإمبراطور كين شي هوانغ.