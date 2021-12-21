واشنطن تعلن مساعدة دولية إضافية بـ580 مليون دولار في مواجهة المتحور «أوميكرون»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 02:57 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)

ستقدم الولايات المتحدة أكثر من نصف مليار دولار كمساعدات إضافية لمنظمات دولية لمكافحة «كوفيد-19»، في مواجهة تفشي المتحوّر «أوميكرون»، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، في بيان أطلعت عليه وكالة «فرانس برس».

وقال بلينكن إن «الانتشار السريع للمتحور أوميكرون، يعزز الحاجة إلى مواصلة تسريع جهودنا لوضع حد لهذا الوباء لأن لا أحد منا آمن حتى نكون جميعًا بأمان».

ومع هذه المساعدة الإضافية المخصصة لسبع وكالات متعددة الأطراف، تصبح المساعدات الأميركية الإجمالية في هذا المجال 19.6 مليارا، وفقا لوزارة الخارجية.

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