تطورات المتحور: «أوميكرون» ينشر الفوضى في الأجواء.. وفرنسا تستعد لتشديد الإجراءات

اختبار كوفيد في مدينة شيآن الصينية. (أ ف ب)

يواصل المتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» إحداث فوضى في الأجواء مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية منذ عطلة الميلاد نهاية الأسبوع، فيما يتوقع أن يدفع تقدمها السريع فرنسا إلى فرض قيود صحية جديدة في مواجهة «كوفيد»، الإثنين.

وتسجل منطقة أوروبا أكبر عدد من الإصابات بـ«كوفيد» في العالم مع 2.901.073 مليون حالة في الأيام السبعة الماضية (55% من الإجمالي العالمي)، بالإضافة إلى أكبر عدد من الوفيات التي بلغت 24287 وفاة الأسبوع الماضي (53% من الإجمالي العالمي)، تليها منطقة الولايات المتحدة الأميركية وكندا مع 10269 وفاة أو 22%، وفق «فرانس برس».

اجتماع مجلس الدفاع الصحي الفرنسي

يُنتظر أن يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن طريق الفيديو في اجتماع مجلس الدفاع الصحي اعتبارًا من الرابعة بعد الظهر (15.00 ت غ) قبل ساعة من اجتماع مجلس الوزراء الذي يجب أن يتبنى مشروع قانون إنشاء شهادة تطعيم لتحل محل الشهادة الصحية.

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والسبت، وللمرة الأولى منذ بداية الوباء، تجاوزت الإصابات في فرنسا عتبة 100 ألف إصابة يومية جديدة.

وفي الولايات المتحدة حيث سُجل ما يقرب من 190 ألف إصابة جديدة يوميًّا خلال الأيام السبعة الماضية وفقًا لأرقام جامعة «جونز هوبكنز»، دقت السلطات الصحية في نيويورك ناقوس الخطر بشأن «زيادة عدد المرضى الأطفال في المستشفيات المتصلة بكوفيد-19».

إلغاء 8300 رحلة جوية دولية أو محلية

وأضافت أن «أكبر زيادة تتعلق بمدينة نيويورك، حيث تضاعف أربع مرات عدد مَن أُدخلوا المستشفى» بين أسبوع الخامس من ديسمبر وأسبوع التاسع عشر منه. ونصف حالات الإدخال إلى المستشفى هي لأطفال دون الخامسة لم يبلغوا بعد سن التطعيم.

وأعلنت الأميركية ميكايلا شيفرين، بطلة كأس العالم للتزلج على جبال الألب للسيدات الإثنين، على شبكات التواصل الاجتماعين أن إصابتها بـ«كوفيد» ثبتت، ما يعني تغيبها عن سباقات لينز في النمسا يومي الثلاثاء والأربعاء.

إضافة إلى 8300 رحلة جوية دولية أو محلية تم إلغاؤها نهاية الأسبوع الماضي، وسَجلت عشرات الآلاف من الرحلات تأخيرات بين الجمعة والأحد، مما أثار استياء أولئك الذين أرادوا استئناف السفر لقضاء العطلات هذا العام، بعد أن أعاق «كوفيد» إجازات الميلاد ورأس السنة العام 2020.

واستمرت الاضطرابات، الإثنين، مع إلغاء أكثر من 2100 رحلة، أما بالنسبة للثلاثاء فقد أُعلن إلغاء أكثر من 700 رحلة حتى تاريخه، وفقًا لموقع «فلايت أوير».

«استراتيجية صفر كوفيد» تتعثر

كما كان للطقس أيضًا دور في الاضطرابات في الولايات المتحدة: ففي الغرب أُعلن عن عواصف ثلجية وانخفاضات حادة في درجات الحرارة ليزيد ذلك من تعقيد الوضع الذي تعتريه الفوضى.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه، ألغت شركات الطيران الصينية، لا سيما «تشاينا إيسترن» و«إير تشاينا» وحدها أكثر من 2000 رحلة طيران، كثير منها يربط مدينة شيآن التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة يخضعون للحجر الصحي.

ففي الصين التي تطبق «استراتيجية صفر كوفيد» منذ العام الماضي، حذرت مدينة شيآن، الإثنين، من أنها ستفرض إجراءات «أشد صرامة» لوضع حد لتفشي الوباء بعد اكتشاف عدة مئات من حالات «كوفيد» في المدينة الخاضعة للإغلاق.

وفرض على سكان المدينة البقاء في منازلهم منذ الخميس مع السماح بالخروج مرة واحدة فقط كل ثلاثة أيام للتزود بالمؤن. واعتبارًا من الإثنين، يحق فقط لسائقي السيارات المشاركين في مكافحة الوباء الجلوس خلف عجلة القيادة.

جرعة رابعة من اللقاح

في البحر أيضًا، أصاب «كوفيد» ركابًا في إجازة. وذكرت جريدة «واشنطن بوست» أنه تم رفض طلبات عدة سفن التوقف في العديد من موانئ البحر الكاريبي.

وقالت أشلي بيترسون للجريدة، وهي راكبة تبلغ 34 عامًا على متن سفينة «كرنفال فريدوم»، التي لم يُسمح لها بالرسو في جزيرة بونير الهولندية: «نبحر على متن طبق بتري»، في إشارة إلى طبق زراعة البكتيريا في المختبر. وفي بيان، أكدت شركة «كارنفال كروزس» أن «عددًا محدودًا من ركاب السفينة وُضعوا في العزل بسبب اختبار لكوفيد نتيجته إيجابية».

وأفاد المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن السلطات الصحية الأميركية تفحص حالات أكثر من 60 سفينة سياحية بعد ظهور حالات «كوفيد» على متنها.

وتسببت جائحة «كوفيد-19» بوفاة نحو 5.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية 2019 في الصين، وفقًا لتقرير أعدته وكالة «فرانس برس»، الإثنين استنادًا إلى مصادر رسمية. وتقدر منظمة الصحة أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.