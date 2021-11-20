«نهب» و«تخريب» في مظاهرات أوروبية ضد «ديكتاتورية كورونا»

متظاهرون في فيينا ضد التدابير الجديدة لاحتواء «كورونا»، 20 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

تصاعدت الاحتجاجات، السبت، في مواجهة إجراءات احتواء «كوفيد-19» الذي يعاود الانتشار في أوروبا، وتظاهر عشرات الآلاف في فيينا، ونشبت أعمال شغب في هولندا، فيما شهدت جزر الأنتيل الفرنسية حوادث نهب وتخريب.

في العاصمة النمساوية، تجمع، السبت، أكثر من 35 ألف شخص على مرمى حجر من قصر «هوفبورغ» الإمبراطوري السابق للتنديد بـ«ديكتاتورية كورونا» و«الفاشية»، قبل يومين من بدء الإغلاق الجديد الذي يستمر حتى 13 ديسمبر، وفق وكالة «فرانس برس».

وبين الذين يدعون إلى «المقاومة»، قالت كاتارينا غيرشر، التي قدمت من مقاطعة تيرول في رحلة تستغرق ست ساعات للتظاهر: «ليس من الطبيعي أن نحرم من حقوقنا».

في أوروبا التي صارت مرة أخرى بؤرة للوباء، تعد النمسا، حيث بلغ عدد الإصابات مستويات غير مسبوقة منذ ربيع 2020، أول دولة تعاود حجر سكانها بالكامل، في حين أعلنت عدة دول أخرى تشديد القيود الصحية. كما صارت النمسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تجعل التطعيم إلزاميًّا لجميع السكان، اعتبارًا من فبراير.

طغى الهدوء على تظاهرة فيينا، باستثناء إلقاء بضع علب وقنابل دخان، ولكن تحت رقابة مشددة للشرطة التي تخوفت من مشاركة النازيين الجدد ومثيري الشغب.

إطلاق ذخيرة حية على المحتجين في هولندا

وتكررت حوادث وقعت، مساء الجمعة، في روتردام بهولندا عندما تحولت تظاهرة إلى أعمال شغب. وأطلقت الشرطة الهولندية، الجمعة، الذخيرة الحية، ما أدى إلى إصابة شخصين. في المقابل، رشق متظاهرون سيارات الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

وذكرت الشرطة أنها أطلقت طلقات تحذيرية، لكن «في مرحلة ما، بات الوضع خطيرًا إلى درجة أن العناصر شعروا بأنهم مجبرون على إطلاق النار على أهداف معينة»، وأعلنت اعتقال عشرات وجرح سبعة «بينهم عناصر شرطة»، فيما ندد رئيس بلدية روتردام، أحمد أبو طالب، بـ«موجة العنف».

- النمسا تفرض إغلاقا شاملا وتلزم سكانها بالتلقيح ضد «كورونا»

- سقوط جرحى جراء إطلاق الشرطة الهولندية النار على مظاهرة ضد إجراءات «كورونا»

واحتج المتظاهرون خصوصًا على الحظر المحتمل على دخول المطاعم والحانات للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو الذين لم يتمكنوا من تقديم دليل على شفائهم من المرض.

ونظمت، السبت، مسيرات جديدة في مدينة بريدا جنوب هولندا، حيث سار نحو 300 شخص في هدوء، كما تجمّع في أمستردام مئات من معارضي الإجراءات الصحية رغم الإلغاء الرسمي لتظاهرة احتجاجية.

وأفادت المجموعة التي دعت إلى تظاهرة في أمستردام، السبت، وتطلق على نفسها اسم «متحدون نقف يا أوروبا» على «فيسبوك» بأنها ألغت المسيرة نظرًا إلى «الفوضى العارمة التي اجتاحت روتردام الليلة الماضية». وشهدت هولندا في يناير أسوأ أعمال شغب منذ أربعة عقود، شملت روتردام، بعد إقرار حظر للتجول.

«عنف» في الأنتيل الفرنسية

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تحولت تظاهرات معارضي الشهادة الصحية والتطعيم الإجباري للعاملين في مجال الرعاية الصحية، التي دعت إليها مجموعة نقابات عمالية ومنظمات مدينة، إلى أعمال عنف في غوادلوب إحدى الجزيرتين الرئيسيتين في جزر الأنتيل الفرنسية.

ورغم حظر التجول الذي فرضته السلطات، شهد ليل الجمعة- السبت أعمال نهب وحرق، وفق مصدر في الشرطة تحدث عن «ذخيرة حية» استهدفت سيارة للشرطة ودركيين.

وسُجل «نحو عشرين عملية نهب أو محاولة سرقة» محال تجارية، لا سيما في العاصمة بوانت-آ-بيتر، وفق وزارة الداخلية، واعتقل 29 شخصًا.

وأحرقت الجمعة، أربعة، مبانٍ في بوانت-آ-بيتر حسب رجال الإطفاء، بينما اشتبك متظاهرون حول حواجز طرق مع الشرطة مستخدمين الحجارة.

وأمام مستشفى المدينة، منع متظاهرون دخول غير سيارات الإسعاف، حسب نائب مدير المستشفى، سيدريك زولازي، الذي أكد أن النقص في عدد العاملين تفاقم بسبب «موجة من الإجازات المرضية (...) بناء على تعليمات نقابية»، ما دفع لإلغاء خدمات، بينها العلاج الكيميائي.

أما في أستراليا، فقد تظاهر نحو عشرة آلاف شخص في سدني، وعدة آلاف في ملبورن للاحتجاج على التطعيم الإجباري، وهو أمر مفروض فقط في بعض الولايات والأقاليم لفئات مهنية معينة، رغم عودة الحياة بنسق شبه طبيعي في البلاد. وخرجت تظاهرة مضادة في ملبورن، شارك فيها نحو ألفي شخص لدعم تدابير مكافحة الوباء.