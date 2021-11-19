النمسا تفرض إغلاقا شاملا وتلزم سكانها بالتلقيح ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 12:37 مساء
لقطة من سوق عيد الميلاد في فيينا، 15 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

أعلن المستشار النمسوي، ألكسندر شالنبرغ، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستفرض إغلاقًا يشمل جميع السكان، بعد أيام من قرار حجر استهدف غير الملقّحين، لتكون النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتّخذ إجراءات من هذا القبيل في ظل ارتفاع عدد إصابات «كوفيد-19».

كذلك، أكد في مؤتمر صحفي في ولاية تيرول حيث التقى مسؤولي الحكومة المحلية، أن النمسا ستلزم سكانها بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى أن الإغلاق سيبدأ اعتبارًا من الإثنين وسيجري تقييمه بعد عشرة أيام، وقال: «رغم العمل على ذلك على مدى شهور، لم ننجح في إقناع ما يكفي من الناس بتلقي اللقاحات»، متّهمًا الأشخاص الذين يرفضون التطعيم بأنهم يشنون «هجومًا على النظام الصحي».

ويعني الإغلاق أنه لن يعود بإمكان السكان مغادرة منازلهم مع استثناءات قليلة تشمل التسوّق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة.

بدأت النمسا مطلع الأسبوع الجاري فرض إغلاق على الأشخاص غير الملقّحين أو من تعافوا أخيرًا، لتكون أول بلد أوروبي يقوم بذلك. لكن الإصابات واصلت ارتفاعها. والخميس، سجّل البلد الذي يعد نحو تسعة ملايين نسمة عددًا قياسيًا جديدًا من الإصابات بالوباء بلغ أكثر من 15 ألف حالة.

وازداد الطلب على تلقي اللقاحات في الأيام الأخيرة، وبات 66% من السكان ملقّحين بالكامل، وهي نسبة أقل بقليل من المعدل في الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 67%.

كما تشدّد دول أوروبية أخرى القيود في وقت يرتفع عدد الإصابات في أنحاء القارة. وأعلنت الحكومة في المجر، المجاورة للنمسا، الخميس، أنها ستعيد إلزام السكان بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة اعتبارًا من السبت.

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