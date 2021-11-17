جونسون يقر بارتكاب «خطأ» وسط عاصفة تنديد في البرلمان البريطاني بشأن الفساد

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أ ف ب)

أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، بارتكاب «خطأ»، بمواجهة عاصفة تنديد في البرلمان حول فضيحة تطاله منذ أسبوعين بشأن أنشطة ترويج، لكنه أخذ على المعارضة «هجماتها المتواصلة» بشأن الفساد.

ويستعد جونسون لجلسة مساءلة حساسة أمام النواب، في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته. ويفترض أن يجيب رئيس الحكومة المحافظ مطولًا بعد الظهر عن أسئلة رؤساء اللجان البرلمانية الرئيسية خلال جلسة عادية تعقد ثلاث مرات في السنة، غير أنها تتخذ اليوم أهمية خاصة في ظل المعلومات التي يتم كشفها بشكل متواصل منذ محاولته الفاشلة للتدخل لتفادي فرض عقوبات على نائب محافظ متهم في قضية أنشطة ترويج، بحسب «فرانس برس».

جلسة المساءلة الأسبوعية

وبدأت المواجهة في منتصف النهار خلال جلسة المساءلة الأسبوعية أمام النواب، التي تدخل فيها رئيس مجلس العموم بحدة، طالبًا من جونسون الانضباط.

وأمام اتهامات المعارضة له بأنه «جبان»، أقر جونسون بأنه ارتكب «خطأ»، إذ أراد أن «يخلط بين حالة فردية» وإرادة الحكومة في تعديل القواعد التأديبية للنواب. لكنه أكد أن المملكة المتحدة «من الديمقراطيات الأكثر نظافة في العالم».

وقال إن «هذه الهجمات المتواصلة حول مستويات الفساد والمحسوبية في المملكة المتحدة لا تخدم إطلاقًأ مليارات الأشخاص في العالم الذين يعانون فعليا من حكومات فاسدة». لكن زعيم حزب «العمال»، كير ستارمر، رد «حين يسيء أحد التصرف في حزبي ، أستبعده. حين يسيء أحد التصرف في حزبه، يحاول إنقاذه من الورطة»، مطالبًا باعتذارات.

انتهاك «صارخ»

وعشية جلسة الاستماع، اقترح بوريس جونسون تعديل مدونة السلوك البرلمانية لمنع النواب من تقاضي أجور عن عملهم كمستشارين سياسيين أو في الترويج، وفق صيغة مبهمة أثارت شكوكًا حول المدى الفعلي لمثل هذا الإجراء.

كذلك طرح التثبت من أن أي أنشطة موازية يزاولها أي نائب لا تعيق مهامه البرلمانية. وطرحت هذه الاقتراحات بعد كشف عديد القضايا حول أنشطة ترويج أو وظائف ثانوية عالية الدخل يزاولها نواب محافظون رغم ولايتهم البرلمانية.

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وعلى أمل سحب البساط من تحت أقدام المعارضة، نشر رئيس الوزراء اقتراحه على «تويتر»، بينما كان كير ستارمر يتحدث عن الأمر، متحديًا جونسون أن يأمر بإجراء «تحقيق مستقل» إذا كان يريد فعلًا «اجتثاث الفساد».

ونجمت هذه القضية تحقيق برلماني خلص إلى أن النائب المحافظ أوين باترسون ضغط مرارًا وتكرارًا على أعضاء في الحكومة للدفاع عن شركتين كان يعمل فيهما كمستشار مدفوع الأجر.

انتهاك صارخ

واعتبرت اللجنة ذلك انتهاكًا «صارخًا» للقواعد المنظمة لمجموعات الضغط، وأوصت بتعليق مهامه لمدة ثلاثين يومًا. وعندما تخلت الحكومة عن تغيير القواعد لتجنيه العواقب، استقال باترسون من منصبه النيابي.

ويواجه جونسون نفسه أسئلة حول إجازة فاخرة أمضاها في الخارج أو أشغال تجديد مكلفة لشقته الرسمية، وروابط خطيرة لحكومته مع أوساط الأعمال، لا سيما في منح عقود لشركات خاصة في ظل أزمة وباء «كوفيد-19».

وبعد أسبوع من اندلاع القضية، وجد نفسه مضطرًا لتوضيح الأمور خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 26» في غلاسكو (اسكتلندا)، والتأكيد أن المملكة المتحدة «ليست دولة فاسدة ».

«الجزر العذراء»

من جهتها دققت وسائل الإعلام بشأن النواب فكشفت معلومات كثيرة عن أنشطة يزاولونها بموازاة عملهم البرلماني وغالبًا ما يتقاضون مبالغ طائلة عنها.

وفي هذا السياق، وجد المدعي العام السابق المكلف تقديم المشورة القانونية للحكومة، جيفري كوكس، نفسه وسط فضيحة بسبب أنشطته الاستشارية المربحة في ملاذ ضريبي هو «الجزر العذراء» البريطانية.

وذكرت جريدة «ديلي ميل» أنه عمل على بعد نحو ستة آلاف كيلومتر من دائرته الانتخابية وصوت في البرلمان. لكنه نفى بشدة أن يكون خالف القواعد.

وقبل التصويت حول هذا الموضوع خلال النهار، أبدى عدة نواب معارضتهم لحظر تام للأنشطة والوظائف الثانوية، وهو ما يعارضه جونسون أيضًا، باعتبار أن البرلمان أيضًا يستفيد من هذه الأنشطة الخارجية.