أفغانستان: الآلاف يتوجهون إلى بانشير للانضمام لحركة المقاومة ضد طالبان

ملتحقون بحركة المقاومة في وادي بانشير خلال تدريبات. (أ ف ب)

تتهيأ قوات تابعة للحكومة الأفغانية السابقة، تحولت إلى حركة مقاومة في وادي بانشير الشديد التحصين الواقع شمال شرق العاصمة كابل، إلى «نزاع طويل الأمد» دون استبعاد إمكان التفاوض مع طالبان، وفق ما أعلن متحدث باسمها في مقابلة مع وكالة «فرانس برس».

ومنذ أن استولت طالبان على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف سيطرت خلاله على العاصمة كابل، توجه آلاف الأشخاص إلى بانشير بهدف الانضمام إلى حركة المقاومة وإيجاد ملاذ آمن لمتابعة حياتهم، وفق الناطق علي ميسم نظري، ففي هذه المنطقة يحشد أحمد مسعود، نجل القائد الأسطوري للمجاهدين أحمد شاه مسعود الذي اغتاله تنظيم القاعدة قبيل هجمات 11 سبتمبر 2001، قوة مقاتلة عديدها تسعة آلاف عنصر، وفق نظري.

تدريبات في وادي بانشير

والتقطت وكالة «فرانس برس» صورًا للتدريبات تظهر عشرات المجندين يجرون تدريبات اللياقة الروتينية، ومجموعة من عربات الهامفي تشق طريقها عبر وادي بانشيرالواقع إلى شمال شرق كابل، والهدف الرئيسي لـ«جبهة المقاومة الوطنية» هو تجنُّب سفك مزيد الدماء في أفغانستان والدفع باتجاه نظام حكم جديد، لكن نظري قال إن المجموعة جاهزة أيضًا لخوض نزاع، وإذا رفضت حركة طالبان التفاوض فستواجه مقاومة في مختلف أنحاء البلاد.

وشدَّد نظري وهو مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة، على أن «شروط إبرام اتفاق سلام مع طالبان هي اعتماد اللامركزية، أي اعتماد نظام يضمن العدالة الاجتماعية، والمساواة، والحقوق والحرية للجميع»، وأضاف أن المحادثات بين زعماء محليين في شمال أفغانستان والسلطات في باكستان استمرت حتى الأيام القليلة الماضية.

وفي حين تسيطر طالبان على الغالبية العظمى من مناطق أفغانستان، يحرص نظري على تسليط الضوء على تقارير تفيد بتشكيل مجموعات محلية في بعض المناطق لمقاومة طالبان وتواصلها مع جبهة المقاومة الوطنية بقيادة مسعود، وقال نظري إن «هذه الأمور لم تحصل بأوامر من مسعود» إلا أنه أكد وجود روابط بين هذه المجموعات والجبهة.

ولفت إلى أن حركة طالبان منتشرة في مساحات شاسعة تتخطى قدراتها و«لا يمكنهم التواجد في كل الأماكن في الوقت نفسه. مواردهم محدودة. لا يحظون بتأييد لدى الغالبية»، لكنه أكد أن مواقف مسعود تختلف عن مواقف نائب الرئيس السابق أمر الله صالح المتحصن بدوره في الوادي والذي تعهد الأسبوع الماضي قيادة انتفاضة ضد طالبان.

وقال نظري إن «صالح في بانشير. قرر البقاء في البلاد وعدم الهرب»، وأشار إلى أن صالح مناهض بشدة لباكستان وهو في هذا الموقف على خلاف مع مسعود الذي يسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع جارة أفغانستان الداعمة لطالبان، وأوضح الناطق أن «صالح مناهض لطالبان ومناهض لباكستان؛ هذا يعني أنه ليس جزءًا من هذه الحركة. هو متواجد في بانشير وهو يحظى بالاحترام».

وشدَّد نظري على أن الهدف حاليًا هو الدفاع عن بانشير وشعبها، مضيفًا: «إن وقع عدوان وإن هاجمنا أحد فسندافع عن أنفسنا لأن معركتنا دفاعية صرف»، بالإضافة إلى القوة التابعة لمسعود، يتواجد في بانشير أكثر من ألف نازح من مختلف أنحاء أفغانستان تدفقوا على الوادي بحثا عن ملاذ آمن، وفق نظري.

وقال الناطق: «نشهد تحول بانشير إلى منطقة آمنة لكل المجموعات التي تشعر أنها مهددة في مناطق أخرى»، وأوضح أن المنطقة تشهد تدفقًا لمثقفين ونشطاء في الدفاع عن حقوق النساء والإنسان وسياسيين «يشعرون أنهم عُرضة لتهديدات طالبان»، وطلب مسعود من الولايات المتحدة تزويده بالأسلحة في مقالة نشرتها جريدة «واشنطن بوست» الخميس. وقال نظري لـ«فرانس برس»: «إن الجبهة بحاجة إلى مساعدة إنسانية غذائية ورعائية للوافدين الجدد».

ومسعود مصمم على الوقوف إلى جانب سكان الوادي ومواصلة مسيرة والده، وفق نظري الذي شدد على أن أفغانستان بحاجة إلى نظام حكم فدرالي من أجل وضع حد لدوامة الحرب.

وقال الناطق: «إن الحرب هي مجرد نتيجة ثانوية للنزاع في أفغانستان. سبب النزاع هو أن أفغانستان بلد يتألف من أقليات إتنية وفي بلاد متعددة الإتنيات لا يمكن لإتنية واحدة أن تهيمن على السياسة وأن يبقى حضور الإتنيات الأخرى هامشيا».

وشدد نظري على أن المقاومة التي يقودها مسعود وغيره في مختلف أنحاء أفغانستان تكتسي أهمية كبرى على صعيد تحقيق هذا التغيير، مضيفًا أن «بانشير لطالما كانت منارة للأمل».