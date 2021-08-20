الأمم المتحدة: حركة طالبان تلاحق المسؤولين في قوات الجيش والشرطة

عناصر من حركة طالبان عند حاجز تفتيش في كابل. 18 أغسطس 2021. (أ ف ب)

كثفت حركة طالبان تعقبها للأفغان الذين عملوا في صفوف القوات المسلحة الأفغانية، وقوات الشرطة، ووحدات الاستخبارات بحسب ما جاء في وثيقة سرية للأمم المتحدة، وجاء في التقرير الذي وضعته مجموعة خبراء في تقييم المخاطر لحساب الأمم المتحدة، أن طالبان وضعت «قوائم ذات أولوية» للأفراد الذين تريد توقيفهم رغم وعود المتمردين بعدم الانتقام من المعارضين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

والأكثر عرضة للخطر هم الذين كانوا يشغلون مناصب مسؤولية في صفوف القوات المسلحة الأفغانية وقوات الشرطة ووحدات الاستخبارات، وفق التقرير، الذي أوضح أن حركة طالبان قامت بـ«زيارات هادفة لمنازل» الذين يريدون توقيفهم كما لمنازل أفراد عائلاتهم، وجاء في التقرير أن الحركة تدقق في الأشخاص الراغبين في الوصول إلى مطار كابل، وأقامت نقاط تفتيش في المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة كابل وجلال آباد.

وأوضح مدير المجموعة كريستيان نيلمان لوكالة «فرانس برس» أن عناصر طالبان يستهدفون عائلات الذين يرفضون تسليم أنفسهم، ويلاحقون ويعاقبون العائلات وفقا للشريعة، وتابع: «نتوقع أن يتعرض الأفراد الذين تعاملوا مع القوات الأميركية والأطلسية وحلفائها وكذلك أفراد عائلاتهم للتعذيب والإعدام»، ورأى أن «هذا سيشكل خطرا أكبر على أجهزة الاستخبارات الغربية وشبكاتها ووسائلها وقدرتها على التصدي لطالبان وتنظيم الدولة الإسلامية والتهديدات الإرهابية الأخرى في آن في المستقبل».

في كابل، يستمر آلاف الأشخاص بالتهافت إلى المطار منذ سيطر مقاتلو طالبان على العاصمة بعد حرب استمرت عشرين عاما في مواجهة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وهم عالقون بين حواجز تفتيش تابعة لحركة طالبان وبين الأسلاك الشائكة التي نصبها الجيش الأميركي في المطار الذي يشكل المخرج الوحيد لآلاف المدنيين الأفغان الراغبين باستقلال طائرة للفرار، ويتواجد الكثير من الأفغان في جوار السفارات سعيا للحصول على إذن بالإجلاء.

ودعت مجموعة السبع ووكالات عدة تابعة للأمم المتحدة حركة طالبان للسماح بمرور الأفغان بأمان فضلا عن الأجانب الراغبين بالرحيل. وفي حين وجهت وزارة الخارجية الأميركية الرسالة نفسها، ألمحت وزارة الدفاع إلى أن الوضع يتحسن على هذا الصعيد، وأرسلت الولايات ستة آلاف عسكري لضمان أمن مطار كابل وإجلاء نحو 30 ألف أميركي وأفغاني. وقد أجلوا حتى الآن أكثر من سبعة آلاف شخص منذ السبت وفقا لما أفاد البنتاغون، وتجري الكثير من الدول الأخرى ولا سيما الأوروبية عمليات إجلاء .

وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن النظام الجديد يواصل مشاوراته من أجل تشكيل حكومة سيتم خلالها الاتصال «بكل الأطراف»، والتقى مسؤولون في حركة طالبان خصوصا الرئيس السابق حميد كرزاي (2001-2014) ونائب الرئيس السابق عبدالله عبدالله، وأكد مجاهد الثلاثاء أنه ستكون ثمة «فروقات عدة» في طريقة حكم طالبان مقارنة مع فترة حكمها الأولى بين العامين 1996 و2001 عندما طردها ائتلاف دولي بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، وقد فرضت يومها أحكام الشريعة بشكل متشدد جدا مع منع النساء من العمل والفتيات من ارتياد المدرسة خصوصا.

وأكدت الحركة أنها تريد إقامة «علاقات دبلوماسية» مع كل الدول إلا أنها ترفض أي تدخل في الأمور الدينية. وكانت الصين وروسيا وتركيا وإيران أبدت مؤشرات انفتاح على الحركة فيما تنتظر الدول الغربية لتحكم «على أفعال» الحركة المتطرفة، فالريبة لا تزال سيدة الموقف بالنسبة لكثير من الأفغان والأسرة الدولية. فقد موهت الملصقات التي تحمل صور نساء في واجهات محلات في كابل أو خربت، ويعرب صحافيون من بينهم أربعة تم تفتيش منازلهم، وموظفون سابقون في منظمات وسفارات غربية عن خوفهم الشديد على مصيرهم.