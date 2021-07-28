عاصفة استوائية تضرب شمال اليابان.. والسلطات تصدر أوامر إخلاء غير إلزامية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 03:55 مساء
نسوة يحتمين من المطر في طوكيو. (أ ف ب)

ضربت عاصفة استوائية مناطق شمال اليابان، الأربعاء، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، فيما من المقرر أن تنطلق مباريات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وأصدرت السلطات المحلية أوامر إخلاء غير إلزامية وأقامت مراكز إيواء موقتة في وقت لامست العاصفة نيبارتاك اليابسة في منطقة مياغي بشمال اليابان، قبيل الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (21,00 الثلاثاء)، وفق «فرانس برس».

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وتعبر العاصفة جنوب مدينة موريوكا بمقاطعة إيواتي ترافقها رياح «قوية»؛ ولكن ليست «عنيفة» بسرعة 60 كلم بالساعة، وفق الأرصاد اليابانية. وتستضيف مياغي مباريات في كرة القدم الأربعاء، ضمن الفعاليات القليلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي يسمح للمشجعين بحضورها. لكن المنظمين قالوا إن العاصفة لن تؤثر على البرنامج.

تحذيرات من انزلاقات 
ودفعت الأمطار الغزيرة ببعض البلدات في إيواتي إلى إصدار تحذيرات من انزلاقات للتربة، وتم تعليق عدد من خدمات القطارات المحلية ولكن ليس القطارات السريعة. ويتوقع أن تتراجع قوة العاصفة أثناء توجهها إلى شمال الغرب وصولًا إلى بحر اليابان مساء.

الثلاثاء، اجتاحت رياح وأمطار أجزاء من الساحل الشرقي لليابان، متسببة في إرجاء بعض مباريات الأولمبياد كالرماية، وتقريب مواعيد مباريات أخرى مثل ركوب الأمواج.

يمتد موسم الأعاصير في اليابان بين مايو وأكتوبر وتبلغ ذروته في أغسطس وسبتمبر. وفي 2019 اجتاح الإعصار هاغيبيس اليابان خلال استضافتها كأس العالم للرجبي، موديًا بأكثر من مئة شخص.

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