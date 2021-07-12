الصين: إلغاء رحلات وإغلاق مدارس في بكين بسبب عاصفة

العاصمة الصينية لأعنف عاصفة هذا العام. (الإنترنت)

أُلغيت مئات الرحلات الجوية في بكين، كما أُغلقت مدارس ومواقع سياحية بسبب تساقط أمطار غزيرة ترافقها رياح عنيفة الإثنين، وفقًا لوكالة «فرانس برس»، حيث حذّرت السلطات المواطنين بوجوب لزوم منازلهم في وقت تتعرض العاصمة الصينية لأعنف عاصفة هذا العام.

ويتوقع تساقط ما يصل إلى 100 ملم من الأمطار خلال اليوم في بعض الأماكن، وسجّل موقع فاري فلايت الذي يرصد حركة الطيران، إلغاء نحو 700 رحلة في مطاري المدينة، وحذرت السلطات من «عواصف مطرية عنيفة» وصواعق برق اعتبارًا، من ليل الأحد حتى مساء الإثنين، في بكين ومناطق مجاورة.

وجرى تسجيل انزلاق تربة في إحدى المناطق الشمالية بالعاصمة، وبثت شبكت «سي سي تي» في الرسمية صورًا لطريق مقطوع بسبب انهيار صخور. وتعرقل غزارة المطر الجهود لفتح الطريق بحسب التلفزيون الرسمي، ولزم الأطفال المنازل في وقت أغلقت دور الحضانة والمدارس الابتدائية والثانوية أبوابها، الإثنين.

وأُغلقت مواقع سياحية من بينها جزء من السور العظيم، وسيجري تشغيل بعض القطارات المجهزة بنظام تشغيل أوتوماتيكي، يدويًا، بحسب وسائل إعلام، واجتاحت العواصف المطرية مدينة تيانجين المجاورة، وأظهرت مشاهد التلفزيون الرسمي شوارع غارقة بالمياه فيما كان وميض البرق يضيء السماء الملبدة بالغيوم.

وحذر مسؤولو الأرصاد الجوية من فيضان 14 نهرًا، منها روافد في سيتشوان وشانجي، وكثيرًا ما تقع فيضانات خلال موسم الأمطار في الصين. وفي أغسطس الماضي تسبب ارتفاع منسوب المياه في جرف طرق وأجبر مئات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم.

وتفاقمت التهديدات على مر العقود، لأسباب منها كثرة بناء السدود التي قطعت الربط بين الأنهر والبحيرات الملاصقة، والسهول المعرضة لخطر الفيضانات والتي كانت تسهم في امتصاص مياه الفيضانات الصيفية.