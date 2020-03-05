قاض بريطاني: حاكم دبي أمر بخطف ابنتيه وهدد زوجته السابقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 09:12 مساء
حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس قسم شؤون الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، آندرو ماكفارلاين، إن «حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، أمر بخطف ابنتيه، وكان العقل المدبر وراء حملة تخويف لزوجته السابقة»، الأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله، حسب وكالة «رويترز».

وأضاف ماكفارلاين، الذي كان ينظر في قضية حضانة الابنتين، أنه يعتبر سلسلة من المزاعم التي قالتها الأميرة هيا البالغة 45 عامًا، «حقائق مثبتة»، وجاء الكشف عن ذلك بعد رفض المحكمة العليا البريطانية، اليوم الخميس، السماح لحاكم دبي بالطعن في قرار يسمح بنشر حكمين بخصوص القضية.

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ويخوض محمد بن راشد نزاعًا قانونيًا مع الأميرة هيا، على الوصاية على طفليهما منذ مايو الماضي، وأصدر آندرو ماكفارلين، حكمين وقرر في يناير الماضي أنه ينبغي نشرهما علنا.

ورفضت المحكمة العليا السماح لحاكم دبي باستئناف قرار ماكفارلين وقالت إن القضية «لا تثير مسألة قانونية قابلة للنقاش ذات أهمية لعامة الناس»، ومع ذلك، لا تزال قيود صارمة على التغطية الصحفية للقضية قائمة في الوقت الحالي.

وتقدمت الأميرة هيا بطلب أمر حماية من الزواج القسري، وطلبت حضانة طفليهما وعدم التعرض لها بالإساءة، خلال جلسة استماع في محكمة في لندن في يوليو الماضي.

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