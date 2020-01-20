زيلينسكي يحض إيران على تسليم كييف الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

فرق الانقاذ في موقع تحطم الطائرة الاوكرانية في طهران، 8 يناير 2020. (أ ف ب)

حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إيران على تسليم كييف الصندوقين الاسودين للطائرة المنكوبة، وذلك خلال استقباله الإثنين وزيرًا إيرانيا أعلن أن بلاده تنوي الاحتفاظ بهما.

وقالت الرئاسة في بيان ان زيلينسكي «شدد على ان اوكرانيا تملك قدرات تقنية ولديها متخصصون اصحاب خبرة»، ليقوموا بنجاح «بتحليل مضمون تسجيل الرحلة» التي كانت تقوم بها طائرة البوينغ، وذلك خلال لقائه وزير النقل الإيراني محمد اسلامي، بحسب «فرانس برس».

وأضافت أن مجموعة من «ممثلي إيران» سيتوجهون قريبا إلى أوكرانيا «للأطلاع على القدرات التقنية لاوكرانيا على صعيد تحليل محتوى الصندوقين الأسودين». وتابعت أن «الطرفين توافقا على وجوب تسليم حطام الطائرة لأوكرانيا»، لافتا الى أنه تم التطرق ايضا الى ملف «التعويضات» الإيرانية لعائلات ضحايا الكارثة.

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إلى ذلك، أوضح زيلينسكي أن طهران وفت بـ«غالبية» وعودها لكييف بعد الحادث. وكانت طائرة البوينغ 737 متوجهة إلى كييف لكنها تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران في الثامن من يناير ما أدى إلى مقتل جميع ركابها ومعظمهم من الإيرانيين والكنديين.

وتحطمت الطائرة بعيد إطلاق إيران صواريخ على القوات الأميركية في العراق ردا على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية بطائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد.

وبعد أيام اعترفت طهران باسقاط الطائرة من طريق الخطأ. وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو للصحافيين أن الوزير الإيراني جاء «للاعتذار رسميا» عن هذه المأساة. وصرح بريستايكو «نطالب بتسليمنا هذين الصندوقين، بهذه الطريقة تثبت إيران استعدادها لحوار مفتوح وتحقيق محايد».

وقال «لاحظنا تصريحات الجانب الإيراني، المؤسف ان الشخص نفسه أعلن اولا انهم سيسلمون (الصندوقين) ثم انهم لن يسلموهما. هذا يثير عدم فهم في اوكرانيا. في نهاية المطاف، هذان الصندوقان يعودان الينا لانهما ملك شركتنا الجوية».