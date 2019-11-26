زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ألبانيا

صورة التقطت من الجو للعاصمة الألبانية تيرانا، 02 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

ضرب زلزال شدته 6.4 درجة ألبانيا فجر الثلاثاء؛ مما تسبب بحالات هلع، حيث انهار مبنى فندق من ثلاث طبقات، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الألبانية.

وذكرت مراسلة لوكالة «فرانس برس» أن الزلزال أثار حالة من الرعب لدى سكان العاصمة تيرانا الذين نزلوا إلى الشوارع. وحدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الهزة الأرضية في البحر الأدرياتيكي على بعد 34 كيلومترا جنوب غرب تيرانا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألبانية لوكالة «فرانس برس» أن «الأضرار كبيرة». وانهار فندق من ثلاث طبقات في دوريس بينما لحقت أضرار جسيمة بمبنى آخر في وسط المدينة. وتحدثت مصادر عن أضرار كبيرة في مدينة توناما التي تبعد 30 كلم إلى شمال غرب تيرانا.

ولم يعلن عن سقوط ضحايا، بينما تحدثت وزيرة الصحة الألبانية أوغيرتا ماناستيرليو عن معالجة نحو خمسين شخصا في مستشفيات لإصابتهم بجروح طفيفة. وقال معهد رصد الزلازل إن هزة أولى وقعت ثم تلتها هزات ارتدادية أخرى بلغت شدة واحدة منها 5.3 درجة.

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وشعر بالزلزال الأول سكان عدد من مدن منطقة البلقان، في العاصمة البوسنية ساراييفو (على بعد نحو 400 كلم) وفي نوفي ساد (700 كلم) بصربيا، كما ذكرت وسائل الإعلام ورسائل وضعها سكان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المنطقة نفسها في ألبانيا شهدت في سبتمبر زلزالا شدته 5.6 درجة وصفته السلطات بأنه الأقوى «في السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة». والبلقان من المناطق التي تشهد نشاطا زلزالا قويا.