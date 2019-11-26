زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ألبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 08:44 صباحا
صورة التقطت من الجو للعاصمة الألبانية تيرانا، 02 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

ضرب زلزال شدته 6.4 درجة ألبانيا فجر الثلاثاء؛ مما تسبب بحالات هلع، حيث انهار مبنى فندق من ثلاث طبقات، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الألبانية.

وذكرت مراسلة لوكالة «فرانس برس» أن الزلزال أثار حالة من الرعب لدى سكان العاصمة تيرانا الذين نزلوا إلى الشوارع. وحدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الهزة الأرضية في البحر الأدرياتيكي على بعد 34 كيلومترا جنوب غرب تيرانا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألبانية لوكالة «فرانس برس» أن «الأضرار كبيرة». وانهار فندق من ثلاث طبقات في دوريس بينما لحقت أضرار جسيمة بمبنى آخر في وسط المدينة. وتحدثت مصادر عن أضرار كبيرة في مدينة توناما التي تبعد 30 كلم إلى شمال غرب تيرانا.

ولم يعلن عن سقوط ضحايا، بينما تحدثت وزيرة الصحة الألبانية أوغيرتا ماناستيرليو عن معالجة نحو خمسين شخصا في مستشفيات لإصابتهم بجروح طفيفة. وقال معهد رصد الزلازل إن هزة أولى وقعت ثم تلتها هزات ارتدادية أخرى بلغت شدة واحدة منها 5.3 درجة.

اقرأ أيضا: 5 قتلى و120 جريحا في زلزال ضرب شمال غرب إيران

وشعر بالزلزال الأول سكان عدد من مدن منطقة البلقان، في العاصمة البوسنية ساراييفو (على بعد نحو 400 كلم) وفي نوفي ساد (700 كلم) بصربيا، كما ذكرت وسائل الإعلام ورسائل وضعها سكان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المنطقة نفسها في ألبانيا شهدت في سبتمبر زلزالا شدته 5.6 درجة وصفته السلطات بأنه الأقوى «في السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة». والبلقان من المناطق التي تشهد نشاطا زلزالا قويا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خطة فرنسية لوقف العنف ضد النساء.. مقتل 117 امرأة خلال 2019
دولى
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية
ثقافة وفن
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مادة خطيرة جديدة في السجائر الإلكترونية