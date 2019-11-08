5 قتلى و120 جريحا في زلزال ضرب شمال غرب إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 نوفمبر 2019, 08:08 صباحا
إيرانيون يجلسون أمام منازلهم المدمرة بسبب زلزال ضرب غرب البلاد، 15 نوفمبر 2017، (ا ف ب)

قُتل خمسة أشخاص وأصيب 120 آخرون جراء زلزال ضرب شمال غرب إيران في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويقع مركز الهزة الرئيسية التي بلغت قوتها 5,9 درجات، على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد نحو 120 كلم جنوب شرق مدينة تبريز، حسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

وتلتها خمس هزات ارتدادية بلغت قوتها بين 4,0 و4,8 في منطقة تركمانتشاي، وفقا لبيانات المعهد نفسه. وقال حاكم المحافظة محمد رضا بور محمدي عبر الهاتف إن خمسة أشخاص قتلوا وإن الزلزال دمر 30 منزلا. ووفقًا للتلفزيون الرسمي، هناك أيضًا 120 جريحًا. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 3 قتلى و20 جريحًا.

زلازل مدمرة
وتقع ايران عند ملتقى صفائح تكتونية عدة ويعبرها عدد من الصدوع ما يجعلها تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا، و شهدت في نوفمبر 2017 زلزالا بلغت قوته 7,3 درجات في محافظة كرمنشاه (غرب) ما أوقع 620 قتيلا.

وفي 2003 أوقع زلزال بقوة 6,6 درجات في محافظة كرمان (جنوب شرق) 31 ألف قتيل على الأقل ودمر بلدة بام التاريخية. وسجل أشد الزلازل دموية في ايران في 1990 وبلغت قوته 7,4 درجات في شمال البلاد وخلف 40 ألف قتيل و300 الف جريح ونصف مليون مشرد.

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