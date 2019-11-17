ترامب يجري الفحص الطبي السنوي قبل موعده بسبب الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 09:56 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)

زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، البالغ من العمر 73 عاما مستشفى وولتر ريد العسكري في ضواحي واشنطن بعد ظهر السبت لإجراء فحوص طبية.

وتعود آخر زيارة طبية سنوية أجراها ترامب إلى شهر فبراير الماضي، لكنّ الرئيس قرر أن يستبق بعض الشيء تاريخ الزيارة الطبية الجديدة بسبب روزنامة الانتخابات الرئاسية، وفق البيت الأبيض. 

ونقلت «فرانس برس» عن الناطقة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، أن الرئيس يترقب أن يكون العام 2020 حافلا جدا، لذلك فقد استفاد من عطلة نهاية أسبوع هادئة في واشنطن لمباشرة فحصه الطبي السنوي في وولتر ريد.

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وإثر انتهاء فحوصه في بداية العام، كان كبير أطباء البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتمتع «بصحة جيدة جدا». 

وقال الطبيب شون كونلي في بيان نشره وقتئذ البيت الأبيض: «يسرني أن أعلن أن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصحة جيدة جدا، وأتوقع أن يظل كذلك لحين انتهاء ولايته الرئاسية، وإلى ما بعد ذلك».

والرئيس الأميركي ليس ملزما أن يخضع لفحوص طبية ولا أن ينشر نتائجها. لكن هذا الأمر أصبح تقليدا.

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