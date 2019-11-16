ترامب يعفو عن ثلاثة عسكريين متهمين بجرائم حرب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 01:30 مساء

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عفوا عن جنديين أميركيين سابقين، أحدهما متهم بقتل مدنيين والآخر بقتل أحد عناصر حركة طالبان بسلاح أبيض، على الرغم من انتقادات مسؤولين عسكريين أميركيين سابقين.

وقرر الرئيس الأميركي العفو عن الضابط كلينت لورانس، الذي حكم عليه بالسجن 19 عاما، لأنه أمر بإطلاق النار على ثلاثة مدنيين أفغان قتل اثنان منهم. وقد أمضى هذا الضابط ست سنوات من عقوبته حتى الآن، وبررت الرئاسة الأميركية القرار في بيان الجمعة. وقالت إن «العديد من الأميركيين طالبوا بإجراء عفو عن لورانس بما في ذلك 124 ألف شخص وقعوا عريضة موجهة إلى البيت الأبيض».

وأصدر ترامب عفوا أيضا عن عضو سابق في القوة الخاصة الأميركية «القبعات الخضر»، متهم بقتل أحد عناصر «طالبان» في 2010 مع سبق الإصرار، للاشتباه بأنه كان يصنع قنابل، كما ألغى الرئيس الأميركي قرار تجريد إدوارد غالاغر من رتبته. وغالاغر كان جنديا في القوات الخاصة لسلاح البحرية «نيفي سيلز» ومتهم بطعن شاب اعتقل لانتمائه إلى تنظيم «داعش»، حتى الموت وإعدام مدنيين آخرين.

وجرت تبرئة غالاغر من معظم هذه التهم في يوليو، لكنه أدين لأنه التقط صورة مع جنود آخرين أمام جثة الشاب. وكان الأدميرال الأميركي المتقاعد جيمس ستافريديس اعترض بشدة على نية ترامب إصدار العفو عندما طرحت. وأكد هذا المسؤول الكبير السابق في حلف شمال الأطلسي: «توليت قيادة العديد من الجنود الذين يمكن أن يعفو عنهم» الرئيس الأميركي.

وأضاف في مقال نشر في مجلة «تايم ماغازين» أن العفو عنهم «سيضعف الجيش الأميركي»، من جهته، قال المرشح للانتخابات التمهيدية للديمقراطيين الذي كان يعمل في البحرية الأميركية إن قرارات العفو هذه ستشكل «إهانة لفكرة النظام والانضباط ودولة القانون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصفيات كأس أوروبا 2020: فنلندا إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها
رياضة عالمية
شرطة واشنطن تعلن القبض على «سفاح التسعينات»
دولى
سجال في «الجنائية الدولية» حول محاكمة سيف الإسلام
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحضيرات «برلين» مستمرة في انتظار «الدخان الأبيض»
ليبيا
الولايات المتحدة تدعو «الجيش الوطني الليبي» إلى إنهاء هجومه على طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - قصة ولي الأمر والوطن والمال العام
كاريكاتير
بعد عملية مرت بـ11 مرحلة... نجاح فصل توأمين ليبيين ملتصقين في السعودية
ليبيا
مسيرة البنزرتي بالأرقام مع منتخبي ليبيا وتونس
رياضة محلية
«فرانس برس»: شبح الشيوعية يطارد التشيكيين والسلوفاكيين بعد 30 عاما على الثورة ...
دولى
«يا ماشي لبيتك شيل معك نفرين».. مبادرة شبابية لمواجهة أزمة المواصلات في السودان
عربى
«فرانس برس»: هذه أبرز النقاط في الشهادات العلنية في إطار إجراءات عزل ترامب
دولى
في مثل هذا اليوم رحل الكاتب الساخر محمد حسين القزيّري
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

9 وصايا في استخدام الشموع