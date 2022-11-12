«هيرفي رونار» يعلن قائمة السعودية المشاركة في كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدرب الفرنسي «هيرفي رونار» مدرب المنتخب السعودي، عن قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم القادمة في قطر 2022، وكان لنادي الهلال السعودي نصيب الأسد فيها باثني عشر لاعبًا يليه النصر بستة لاعبين.

وفيما يلي القائمة كاملة:

- حراسة المرمى: محمد العويس (الهلال) ومحمد اليامي (الأهلي) ونواف العقيدي (النصر).

- الدفاع: سلطان الغنام وعبد الإله العمري وعبدالله مادو (النصر) ومحمد البريك وعلي البليهي وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني (الهلال) حسان التمبكتي (الشباب).

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- الوسط: سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كنو وناصر الدوسري وعبدالله عطيف وعبد الإله المالكي (الهلال)، وعبد الرحمن العبود (الاتحاد)، سامي النجعي وعلي الحسن (النصر)، هتان باهبري (الشباب) ورياض شراحيلي (أبها).

- الهجوم: صالح الشهري (الهلال) وفراس البريكان (الفتح) وهيثم عسيري (الأهلي) وفهد المولد (الشباب).

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واستبعد رونار 7 لاعبين تواجدوا في معسكر المنتخب في أبوظبي وهم: أمين بخاري وأيمن يحيى (النصر)، وأحمد بامسعود وزكريا هوساوي (الاتحاد)، ونواف العابد وعبدالله الحمدان (الهلال)، وعبدالله رديف (التعاون).

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الأرجنتين المرشح الأبرز لحصد اللقب، حيث وقع الأخضر السعودي مع منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك في المجموعة الخامسة.