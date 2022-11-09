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مونديال 2022: استدعاء جيرو واستبعاد مينيان من تشكيلة فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 10:19 مساء
مونديال 2022: استدعاء جيرو واستبعاد مينيان من تشكيلة فرنسا
صورة مركبة: أوليفييه جيرو ومايك مينيان (أرشيفية: الإنترنت)
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استدعى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، الأربعاء، مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم أوليفييه جيرو (36 عاماً) إلى تشكيلة من 25 لاعباً للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، فيما استبعد زميله في الفريق اللومباردي حارس المرمى مايك مينيان، بحسب وكالة «فرانس برس».

وضمت التشكيلة التي يتقدمها قائد ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم هذا العام، 11 لاعباً من المتوجين باللقب العالمي في النسخة الأخيرة في روسيا 2018 في مقدمتهم القائد حارس المرمى هوغو لوريس وبديله ستيف مانداندا وكيليان مبابي وأنطوان غريزمان ورافايل فاران وبريسنل كيمبيمبي.

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