كيريوس يدعم نادال بعد انسحابه من بطولة «ويمبلدون»

القاهرة - بوابة الوسط

دعم اللاعب الأسترالي نيك كيريوس، نظيره الإسباني رافائيل نادال، وذلك بعد انسحاب الأخير من بطولة «ويمبلدون» الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، أمس الخميس بسبب الإصابة.

وكان من المفترض أن يتواجه الثنائي في نصف النهائي اليوم الجمعة، على الملعب الرئيسي، إلا أن انسحاب نادال، منح كيريوس، بلوغ نهائي «ويمبلدون» للمرة الأولى في مسيرته.

إصابة في البطن

وأعلن الإسباني رافايل نادال الخميس، انسحابه من «ويمبلدون»؛ لعدم تعافيه من إصابة في عضلات البطن، ما يعني تأهل الأسترالي نيك كيريوس إلى النهائي الكبير الأول في مسيرته من دون أي يلعب حيث سيواجه الفائز بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني كاميرون نوري.

وعانى نادال من إصابة في البطن، أثرت عليه بشدة في مباراة ربع النهائي أمام تايلور فريتز، وفكر كثيرا أثناء اللقاء في الانسحاب، لكنه فضل المواصلة حتى حسم اللقاء بصورة درامية في خمس مجموعات.

دعم كيريوس

وقال كيريوس عبر حسابه على «إنستغرام»: «لاعبون مختلفون، شخصيات مختلفة.. أتمنى أن يسير تعافي نادال بصورة جيدة.. أتمنى رؤية نادال بصحة جيدة قريبا.. حتى المرة المقبلة».

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وكان نادال يسعى للفوز بلقبه الـ23 في البطولات الأربع الكبرى ومعادلة رقم الأميركية سيرينا وليامس في المركز الثاني على لائحة أكثر الفائزين بألقاب الـ«غراند سلام» في حقبتي الهواة والاحتراف خلف الأسترالية مارغاريت كورت (24 لقبا).