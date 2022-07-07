الكازاخستانية ريباكينا تضرب موعدا مع أنس جابر في نهائي «ويمبلدون»

القاهرة - بوابة الوسط

تأهلت اللاعبة الكازاخستانية، إيلينا ريباكينا، المصنفة 17، إلى المباراة النهائية في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، بعد فوزها على الرومانية سيمونا هاليب (2 - 0).

وبهذا الفوز تضرب الكازاخستانية ريباكينا، موعدا في نهائي البطولة مع التونسية أُنس جابر، في المباراة المقرر لها السبت المقبل.

وتأهلت أنس جابر للمباراة النهائية، بعد هزيمتها للألمانية تاتيانا ماريا، في مباراة نصف النهائي، بواقع (6-2) (3-6) (6-1).

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إنجاز تاريخي

ودخلت جابر التاريخ، كونها أول عربية، بين الرجال والنساء، تصل لنهائي بطولة ويمبلدون، كما أنها ثاني أفريقية بالتاريخ، بعد الجنوب أفريقية ساندرا رينولدز العام 1960، تحقق هذا الإنجاز.

وبعدما وصلت العام الماضي إلى الدور الرابع في أول مشاركة لها في القرعة الرئيسية للبطولة الإنجليزية، قطعت ريباكينا في هذه النسخة شوطا عملاقا بوصولها إلى المباراة النهائية، حيث ستتواجه ابنة الـ23 عاما مع جابر التي تصل بدورها أيضا إلى النهائي الكبير الأول في مسيرتها عن 27 عاما.