غموض حول موقف نادال.. هل ينحسب الماتادور الإسباني من بطولة ويمبلدون؟

القاهرة - بوابة الوسط

اعترف الإسباني رافايل نادال، المصنف ثانيا بأنه غير متأكد من جاهزيته لمواجهة الأسترالي نيك كيريوس، يوم غدٍ الجمعة في نصف نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد إصابة في عضلات البطن كادت أن تجبره على الانسحاب أمام الأميركي تايلور فريتز في ربع النهائي.

واضطر نادال إلى طلب تدخل الطبيب في المجموعة الثانية لعلاج آلام في عضلات البطن قبل أن يكمل المباراة المثيرة التي حسمها في صالحه بعد خمس مجموعات 3-6 و7-5 و3-6 و7-5 و7-6 (10-4) في أربع ساعات و21 دقيقة.

وقال الماتادور المتوّج مرتين في ويمبلدون في العامين 2008 و2010 عن جاهزيته لمواجه كيريوس في نصف النهائي، وفقا لـ«فرانس برس»: «لا أعرف.. لا يمكنني إعطاء إجابة دقيقة لأنني إذا أخبرتكم بشيء محدد وحدث شيء آخر غدًا، سأكون كاذبًا».

فحوص جديدة

وأضاف: «سأجري فحوصا جديدة الخميس.. أكيد أنني لست من نوعية اللاعبين الذين لم يتعرضوا للإصابة سابقا. أنا معتاد على المعاناة من مشاكل جسدية وأنا معتاد على احتواء ألمي واللعب مع هذه المشاكل. أعاني من هذه الآلام منذ بضعة أيام ولكن اليوم كانت أسوأ بكثير، كان لديّ الكثير من الألم وأعاقني ذلك كثيرا».

وتابع المتوج بـ22 لقبا كبيرا: «تمكنت من الفوز بالمباراة ودعونا نرى كيف سيكون غدًا.. لا يمكننا القيام بالكثير، جاء الطبيب وأعطاني مضادات الالتهاب ومسكنات الألم. حاول الفيزيائي إرخاء العضلات قليلا. لكن الأمر صعب. لا يمكن علاج ما أعاني منه بهذه الطريقة. لكن كما قلت، ليس من السهل الانسحاب من البطولة، الانسحاب من ويمبلدون، حتى لو كانت الآلام شديدة. أردت فقط أن أنهي المباراة، بغض النظر عن النتيجة. صحيح أنني أفضل الفوز. لذا كافحت، وأنا فخور بحالتي الذهنية وبالطريقة التي نجحت بها في المنافسة في هذه الظروف».

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