(فيديو) أول لاعبة عربية تتأهل لبطولة كبرى.. التونسية أنس جابر في نهائي ويمبلدون للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت النجمة التونسية أنس جابر، كتابة التاريخ بوصولها إلى نهائي بطولة «ويمبلدون» للتنس، كأول لاعبة عربية تتأهل لبطولة كبرى.

ونجحت أنس جابر بالوصول للمباراة النهائية، بعد هزيمتها للألمانية تاتيانا ماريا، في مباراة نصف النهائي، بواقع (6-2) (3-6) (6-1).

وتألقت جابر أمام قرابة 10 آلاف متفرج في الملعب الرئيسي بويمبلدون، وقدمت لقطات رائعة، أمام «مفاجأة البطولة» تاتيانا ماريا، التي قاومت كثيرا، وخاصة في المجموعة الثانية.

كتابة التاريخ

ودخلت جابر التاريخ، كونها أول عربية، بين الرجال والنساء، تصل لنهائي بطولة ويمبلدون، كما أنها ثاني أفريقية بالتاريخ، بعد الجنوب أفريقية ساندرا رينولدز العام 1960، تحقق هذا الإنجاز.

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وستواجه جابر في المباراة النهائية مساء السبت، الفائزة من موقعة الكازاخستانية ألينا ريباكينا والرومانية سيمونا هاليب.

النجمة التونسية أنس جابر تحقق تأهلا تاريخيا إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزها على الألمانية تاتيانا ماريا 2 - 1. (الإنترنت)