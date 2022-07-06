بـ«سوبر تاي بريك».. نادال إلى نصف نهائي ويمبلدون

القاهرة - بوابة الوسط

تغلّب الإسباني رافايل نادال، على أوجاعه وعبر إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه بالـ«سوبر تاي بريك» على منافسه الأميركي تايلور فريتز في مباراة استمرت أربع ساعات و21 دقيقة.

وبعدما خسر المجموعة الأولى واضطر إلى أخذ استراحة طبية في الثانية، فاز نادال على فريتز بنتيجة 3-6، 7-5، 3-6، 7-5، و7-6 (10/4).

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بهذا الفوز ضرب النجم الإسباني موعداً في نصف النهائي مع الأسترالي نيك كيريوس، الذي فاز على التشيلي كريستيان جارين بنتيجة (6-4 و6-3 و7-6).