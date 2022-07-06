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كيريوس يبلغ الدور قبل النهائي في «ويمبلدون»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 08:41 مساء
كيريوس يبلغ الدور قبل النهائي في «ويمبلدون»
الأسترالي نيك كيريوس. (الإنترنت)
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تأهل نيك كيريوس، إلى الدور قبل النهائي بإحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على التشيلي كريستيان جارين بنتيجة (6-4 و6-3 و7-6) في بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الأربعاء.

وخسر كيريوس البالغ عمره 27 عاما أول تسع نقاط في مباريات لكن في النهاية انتصر بفضل ضرباته القوية على جارين الذي كان يأمل أن يكون أول لاعب من تشيلي يبلغ الدور قبل النهائي في «ويمبلدون».

أفضل نتيجة
وتفوق كيريوس على أفضل نتيجة سابقة له في «ويمبلدون» عندما بلغ دور الثمانية قبل ثمانية أعوام، وأصبح أول أسترالي يبلغ الدور قبل النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى في 17 عاما.

ولم يقدم كيريوس، الذي سيمثل أمام محكمة في كانبيرا الشهر المقبل بعد اتهامه بالاعتداء، أفضل ما لديه لكن ما قدمه كان كافيا لحسم المواجهة. وكان إرسال اللاعب الأسترالي هو المميز وأخرجه من المأزق كلما هدده جارين.

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وكافح جارين لتمديد المجموعة الثالثة إلى شوط فاصل وبدت المباراة في طريقها لمجموعة رابعة عندما تقدم (5-3) لكن كيريوس فاز بآخر أربع نقاط ليحسم المواجهة. ويلعب كيريوس ضد رافائيل نادال أو تيلور فريتز في الدور قبل النهائي يوم الجمعة.

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