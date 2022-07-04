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هاليب تلتحق بركب المتأهلات إلى ربع نهائي ويمبلدون

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 11:14 مساء
هاليب تلتحق بركب المتأهلات إلى ربع نهائي ويمبلدون
الرومانية سيمونا هاليب. (الإنترنت)
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قدمت سيمونا هاليب البطلة السابقة أداء رائعا في عودتها إلى الملعب الرئيسي اليوم الإثنين لتسحق الإسبانية باولا بادوسا المصنفة الرابعة بنتيجة 6-1 و6-2 وتبلغ دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس.

وفي ظهورها الأول على الملعب الرئيسي منذ انتصارها على سيرينا وليامز في نهائي 2019، قدمت اللاعبة الرومانية المصنفة 16 في البطولة أداء رائعا.

قدمت أداء رائعا
وسددت هاليب 17 ضربة ناجحة، وكسرت إرسال بادوسا خمس مرات لتحسم المواجهة في ساعة واحدة.

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وقالت هاليب، وفقا لـ«رويترز»: «إنه المكان الذي أردت أن أكون فيه اليوم. أعتقد أنني قدمت أداء رائعا. مواجهة (بادوسا) صعبة دائما، فهي لاعبة رائعة.. كنت متوترة قبل المباراة، لكني استمتعت بالعودة إلى الملعب الرئيسي أمام هذه الجماهير الرائعة، والتي تشجعني دائما. من الرائع أن أعود إلى هنا».

وتلعب هاليب ضد الأمريكية أماندا أنيسيموفا من أجل مكان في الدور قبل النهائي يوم الخميس.

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