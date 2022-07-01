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التونسية‭ ‬أُنس جابر تمزق الواعدة باري وتبلغ الدور الرابع في «ويمبلدون»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 07:24 مساء
التونسية‭ ‬أُنس جابر تمزق الواعدة باري وتبلغ الدور الرابع في «ويمبلدون»
التونسية أُنس جابر. (الإنترنت)
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ظلت التونسية أُنس جابر في الملعب لأكثر من ساعة قبل أن تمزق الواعدة ديان باري بالفوز عليها 6-2 و6-3، اليوم الجمعة، لتبلغ الدور الرابع في بطولة ويمبلدون للتنس.

ولم تظهر المصنفة الثانية عالميا أي شفقة أو رحمة بمنافساتها قبل بلوغ الدور الثالث حيث قضت أقل من ساعتين في الملعب إجمالا. ولم تنجح باري في كسر إرسال أُنس حتى وصلت النتيجة إلى 5-0 في المجموعة الأولى، وفقا لـ«رويترز».

وكان بوسع أُنس الصعود لدور الستة عشر في أقل من ثلاث ساعات من اللعب إجمالا في البطولة حتى الآن بعد مرور خمسة أيام من ويمبلدون.

لكن باري البالغ عمرها 19 عاما نجحت أخيرا في كسر إرسال أُنس لتحصل على تصفيق حار من الجماهير في الملعب الرئيسي وتزداد ثقتها في نفسها وتبدأ في تسديد ضربات خلفية رائعة بيد واحدة. وكانت باري واحدة من أربع لاعبات فرنسيات يبلغن الدور الثالث.

الضربات القاضية
ورغم أن اللاعبة الواعدة لم تستطع تجنب خسارة المجموعة الأولى التي حسمتها أُنس بإرسال ساحق سارت باري كتفا بكتف مع اللاعبة التونسية في المجموعة الثانية حتى وصلت النتيجة إلى (3-3).

وعند هذه النقطة بدأت أُنس في توجيه الضربات القاضية لمنافستها حيث كسرت إرسال باري قبل أن تحتفل ببلوغ الدور الرابع بعد 68 دقيقة من اللعب.

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مباراة رائعة
وقالت اللاعبة التونسية، وفقا لـ«رويترز»: «كانت مباراة رائعة. من الرائع الفوز بمجموعتين متتاليتين وأتمنى مواصلة اللعب بهذه القوة». وتأمل أُنس في تحقيق نتيجة أفضل في نادي عموم إنجلترا بعد بلوغ دور الثمانية في 2021. وستلتقي في الدور المقبل مع أنجليك كيربر بطلة ويمبلدون 2018 أو البلجيكية إليسه ميرتنز المصنفة 24.

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