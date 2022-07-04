غارين يبلغ دور الثمانية في ويمبلدون

القاهرة - بوابة الوسط

انتفض التشيلي كريستيان غارين، بشكل مذهل بعد خسارة أول مجموعتين والتأخر (3-صفر) وأنقذ فرصتين لحسم المباراة قبل أن يفوز على الأسترالي أليكس دي مينور في مباراة مثيرة من خمس مجموعات في ويمبلدون، اليوم الإثنين، ليبلغ دور الثمانية في بطولة كبرى للمرة الأولى.

وفاز غارين في النهاية بنتيجة (2-6 و5-7 و7-6 و6-4 و7-6) بعد 4 ساعات و34 دقيقة من الأداء الرائع وسط تحية كبيرة من المشجعين في الملعب رقم 2 بالملاعب العشبية.

- التونسية‭ ‬أُنس جابر تمزق الواعدة باري وتبلغ الدور الرابع في «ويمبلدون»

- بطولة ويمبلدون: تأهل سهل لديوكوفيتش وأنس جابر إلى الدور الثالث

- بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة

وتبادل اللاعبان الضربات القوية إلى جانب التنوع أيضا في الضربات الساقطة واللقطات المميزة خلال المباراة المثيرة.