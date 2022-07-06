هاليب تتأهل إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، و18 حاليا، نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزها اليوم الأربعاء على الأميركية أماندا أنيسيموفا (25) 6-2 و6-4، بعد ثلاث سنوات من تتويجها باللقب على العشب الإنجليزي.

وبعمر الثلاثين، تبحث هاليب عن ثالث ألقابها الكبرى، علما انها متوجة في رولان غاروس الترابية عام 2018.

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وتواجه في المربع الأخير الفائزة بين الاسترالية أيلا تومليانوفيتش (44) والكازخستانية إيلينا ريباكينا (23).