كريستوف غالتييه مدربا لسان جيرمان لمدة عامين خلفا لبوكيتينو

القاهرة - بوابة الوسط

وقع المدرب كريستوف غالتييه، عقدا لمدة عامين للإشراف على الإدارة الفنية لنادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال من منصبه.

وأوضح مصدر وفقا لـ«فرانس برس»، أن المدرب السابق لنيس والبالغ من العمر 55 عاما الذي شوهد في المكاتب الإدارية للنادي الباريسي مساء اليوم الإثنين وفقًا لمقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.

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وأوضح المصدر أنه سيتم الإعلان الرسمي لتعيينه يوم غدا الثلاثاء في مؤتمر صحافي دعا إليه الأخير بملعب بارك دي برانس.