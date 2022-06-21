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الخليفي يأمل في التوصل إلى اتفاق سريع مع غالتييه لتدريب «سان جيرمان»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 07:26 مساء
الخليفي يأمل في التوصل إلى اتفاق سريع مع غالتييه لتدريب «سان جيرمان»
ناصر الخليفي. (أرشيفية : إنترنت)
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كشف القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي «باريس جيرمان» بطل فرنسا في كرة القدم، أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق سريع، للتعاقد مع كريستوف غالتييه مدرب «نيس» الحالي للحلول بدلًا عن الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو.

وقال الخليفي في مقابلة مع جريدة «لوباريزيان» الفرنسية، اليوم الثلاثاء، وفقًا لـ«فرانس برس»، إنه لم يتناقش أبدًا مع مدرب «ريال مدريد» الإسباني السابق ونجم الكرة الفرنسية زين الدين زيدان لاستلام منصب المدرب.

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وأوضح: «اخترنا مدربًا سيكون الأفضل لما نريد تقديمه»، مؤكدًا المفاوضات مع مدرب «نيس» الحالي «آمل في التوصل بسرعة إلى اتفاق، لكني احترم نيس والرئيس (جان بيار) ريفار، الجميع يدافع عن مصالحه».

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